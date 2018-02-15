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Новости

СМИ: раненых российских наемников из Сирии доставили в больницы

, ИА "Амител"
Раненые находятся в больницах Москвы и Петербурга

Фото: drweil.com

В больницы Москвы и Санкт-Петербурга доставили россиян, пострадавших в результате американского авиаудара под Дейр-эз-Зором. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на одного из руководителей незарегистрированной партии "Другая Россия" Александра Аверина.

"Я знаю, что раненые находятся в больницах Москвы и Петербурга", — цитирует его слова агентство.

Отмечается, что ранее партия заявила, что в Сирии 7 февраля после атаки коалиции во главе с США погиб активист партии, москвич Кирилл Ананьев.

Лидер "Другой России" Эдуард Лимонов сообщил, что еще один его активист пропал в Сирии. В своем блоге он отмечал, что в районе авиаудара оказались две роты из четырех негосударственных военизированных формирований. "Они действительно отправились к нефтяному месторождению. Бойцы были все обстрелянные, прошедшие через войны, профессионалы. Сколько людей погибло, пока трудно сказать", — добавил Лимонов.

Согласно данным "Новой газеты", среди жертв авиаудара коалиции по сирийским проправительственным силам — 13 россиян. "Коммерсант" со ссылкой на военный источник утверждает, что 7 февраля погибли 11 граждан РФ.

В Кремле заявляли, что не располагают данными о россиянах, не являющихся военными РФ, которые могли бы принимать участие в боевых действиях в Сирии.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.02.2018 09:50
- гость -

Ихтамнетов там не было! Вывсёврёти!

0  0
15.02.2018 09:55
- гость -

Кинули парней - боятся пиндосов!

0  0
15.02.2018 09:59
- гость -



Наёмничество в России запрещено законодательно.

0  0
15.02.2018 10:00
- гость -

И лечат этих наёмников за на счёт?

0  0
15.02.2018 10:01
- гость -

Им еще ордена и геройские звания за это будут давать.

0  0
15.02.2018 10:04
Геноцид Эклеров

Znak.com в своем интервью с вдовой говорит о 217 погибших. The New York Times со ссылкой на некоего работающего в Сирии бизнесмена Александра Ионова говорит о 200 убитых, большинство из которых — россияне. «Московский комсомолец» приводит число в 40 убитых (большинство — сирийцы). «Новая газета» в материале с «береговой артиллерией» рассказала о 13 погибших со ссылкой на неназванные сирийские источники, «Коммерсант» — об 11. Официальные данные Минобороны России пока прежние — из-за инцидента 7 февраля ранены 25 сирийцев. Погибших нет.

короче, ОднаБабушкаСказала.

АМИК собирает сказки всякой шелупони. теперь настала очередь вылить ушат помоев от лимоновской "другой россии".
от всех на голову больных будете сплетни печатать?

0  0
15.02.2018 10:04
- гость -

В Минобороны заявили только о 25 раненых сирийцах, не упомянув при этом о российских гражданах. Кого тогда привезли?

0  0
15.02.2018 10:09
- гость -

Хотелось бы услышать какова цель пребывания наемников в Сирии.

Может быть, спасение сирийских детей и бабушек от злых террористов?
Или забота о потоках нефти и газа?

0  0
15.02.2018 10:15
- гость -

Не, ну известно уже, что шли отжимать нефтеперегонный завод у курдов, но подключились пиндосы, а им об этом не сказали...

0  0
15.02.2018 10:29
- гость -

ИХТАМНЕТЫ вернулись, после защиты интересов нефтеолигархов, лечиться за счет бабушек, которым пенсии заморозили.

0  0
15.02.2018 10:29
- гость -

Наёмничество - это преступление по законам РФ?

0  0
15.02.2018 10:32
- гость -

И теперь в отношении них возбудят уголовные дела по статье 359 УК РФ о наемничестве, да? И потом будут судить, верно? И дадут от трех до семи лет, правильно?

0  0
15.02.2018 10:34
- гость -




Отомстим пиндосам гневными коментами на АМИКе!!!


0  0
15.02.2018 10:38
- гость -

Бортов с раненными было много. Везли не только в Москву и МО, но и Питер и Ростов. Надо отдать должное. Эвакуация была оперативная.

0  0
15.02.2018 11:27
- гость -

Вот вам бабушка и Юрьев день!
Всего один удар пиндосов и 200 трупов. А наши «эксперты» бьют себя в грудь, что ихняя армия - сопливые слабаки по сравнению с нами!

0  0
15.02.2018 11:35
- гость -

15.02.2018 10:38
Сколько? много это ни о чем, где фото, где пруфы?
15.02.2018 10:29
Ихтамнеты это другое. Этот термин родился на Глобальной Авантюре. Ихтамнет это военнослужащие МО РФ, которые выполняют специальные операции по распоряжению правительства, на них распространяются законы РФ, распространяющиеся на военнослужащих.
Наемник (солдат удачи) это "В соответствии со статьей 47 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 г., наемник – это лицо, которое специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте, и фактически принимает непосредственное участие в военных действиях, руководствуясь, главным образом, желанием получить личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и с такими же функциями из числа личного состава вооруженных сил данной стороны."
"Доброволец — лицо (лица), осуществляющее какую-либо деятельность добровольно, а также зачастую безвозмездно — не получая за это материального вознаграждения превышающее обычное.

0  0
15.02.2018 11:41
- гость -

15.02.2018 11:27
"Дядя Петя, ты д урак?" (ц). Где сотни трупов, разуй глаза или методичку не меняют?

Так к какой категории уважаемые вы относите раненых и погибших в Сирии? За кого мы Россия должны нести ответственность? Там все - игиловцы,оппы, курды, русские и не русские, американцы, еврогеи и прочие иностранцы получают деньги за свою работу, а работа у них война. Кого вы осуждаете и за что?

0  0
15.02.2018 11:48
Геноцид Эклеров

15.02.2018 11:27
- гость -
а чё 200, а не 100500 мильонов?
мне просто логику понять почему ты про 200 выплюнул, ибо с таким же успехом мог и миллион назвать

0  0
15.02.2018 12:24
- гость -

Читая биографии перешедших в иной мир "ихтамнетов" заметил, что большинство прибыло в Сирию после Донбасса. По этому поводу на ум приходит слово "карма".

0  0
15.02.2018 12:56
Геноцид Эклеров

15.02.2018 12:24
- гость -

какие ты там "биографии" читаешь, собака серогорбая?

0  0
15.02.2018 13:03
- гость -

15.02.2018 12:56
Геноцид Эклеров
В Гугле забанили, дешевка лживая? Те биографии, по которым поцеры сейчас слезы проливают.
Алексей Ладыгин "Хмурый" 31.05.91, г. Рязань
Логинов Владимир Николаевич, 05.03,66, хутор Прегольский
Матвеев Станислав 15.06.1979, г. Асбест
Косотуров Игорь Николаевич 30.12.1972 г. Асбест
Кирилл Борисович Ананьев 31.01.1985, г. Москва
Шихов Алексей "Кадет" 13.10.1991, г. Нижний Новгород
Винограденко Владимир Петрович "Апостол" 30. 04. 1967, Харьковская обл.
Руслан Гаврилов, поселок Кедровое Свердловская обл.

Награда наконец-то нашла "героев"!

0  0
15.02.2018 13:29
- гость -

15.02.2018 09:55
- гость -
боятся пиндосов!

тю-тю-тю, ты не трус, так езжай отомсти за парней

0  0
15.02.2018 13:32
- гость -

15.02.2018 10:38
- гость -
Бортов с раненными было много. Везли не только в Москву и МО, но и Питер и Ростов.

Поклянись здоровьем матери что сам видел, а не чужую ложь пересказываешь

0  0
15.02.2018 13:33
Геноцид Эклеров

15.02.2018 13:03
- гость -
что за набор букв? откуда он взят? тебе такую пургу цензор.нет выдает?

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