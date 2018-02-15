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Польское руководство планирует осуществить проект собственного балтийского газопровода Baltic Pipe – в пику "Северному потоку — 2". Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Решение возродить Baltic Pipe и подключиться через него к норвежской газовой сети приняла партия "Право и справедливость". Согласно данным пресс-релизов, еще в конце минувшего года польская государственная нефтегазовая компания PGNiG на 15 лет зарезервировала мощности газопровода на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Предполагается, что польский проект с пропускной способностью 10 миллиардов кубометров в год заработает в 2022 году.
Окончательное решение по этому проекту будет принято в текущем году.
Агентство отмечает, что Польша активно выступает против строительства российского "Северного потока — 2". Ранее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий призвал американское руководство распространить санкции США на реализацию этого проекта. Также он заявил о необходимости оштрафовать европейские компании, которые участвуют в строительстве газопровода.
Комментарии
Ох и сволочное же правительства в этой стране. На говно исходят от злобы и ненависти ко всему русскому.Да пусть строят, хохлы уже "построили" забор на границе с Россией, а когда жопу припекло от чирея по фамилии Саак, Порошенко названивает ночами Путину и ищет защиты. А полякам неймется