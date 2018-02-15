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Алтайский край по итогам 2017 года вошел в число регионов, находящихся в "зеленой зоне", где госдолг составляет менее 10% от собственных доходов регионального бюджета. Такой вывод сделал Минфин РФ. Всего таких регионов 11, пишет РБК.
Сейчас к ним относятся Ханты-Мансийский автономный округ, Владимирская область, Республика Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, Ленинградская область, Алтайский край, Москва, Тюменская область, а также Севастополь и Сахалинская область. В последних двух регионах государственной задолженности вообще нет.
Как говорится в исследовании, рост госдолга, по данным Счетной палаты, был зафиксирован в 31 субъекте. Среди "отличившихся" регионов аудиторы называют Санкт-Петербург — в 2,5 раза, Камчатский край — на 37,9%, Мордовию — на 24,3%, Республику Адыгея — на 21,7%, Тульскую область — на 18,7%.
При этом, как отмечает ведомство, сохраняется зависимость регионов от финансовой помощи из федерального бюджета. Доходы восьми субъектов на 1 января 2018 года более чем на 60% сформированы за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ. Речь идет об Ингушетии, Чечне, Тыве, Дагестане, Республике Алтай, Крыме, Карачаево-Черкесии и Калининградской области.
Кроме того, сократилось с восьми до пяти количество регионов, находящихся в так называемой красной зоне. Это означает превышение госдолга над собственными доходами регионального бюджета. По итогам 2017 года в список наиболее закредитованных регионов входят Мордовия, Хакасия, Костромская область, Карелия и Кабардино-Балкария.
Совокупный объем госдолга регионов России в прошлом году незначительно снизился (на 1,6%) и составил 2,315 трлн руб., следует из данных Минфина. В структуре совокупного госдолга регионов по состоянию на 1 января 2018 года бюджетные кредиты составляли 43,64% от общего объема.
Отметим, что в 2016 году во время пресс-конференции президент России Владимир Путин похвалил Алтайский край за взвешенную кредитную политику.
Комментарии
А чем ещё может похвалиться этот нищий деградирующий регион с нищим разбегающимся населением?