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Одиннадцатилетний мальчик скончался в Новосибирске в результате наезда поезда — трагический инцидент произошел накануне, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Яну Стрижову.
Собеседница рассказала, что около 14:00 поступили данные о том, что в районе остановочной площадки "Звездная" был смертельно травмирован 11-летний ребенок.
Согласно предварительной информации, мальчик шел в габарите пути, а поезд приближался сзади. Машинист сигнализировал ребенку о приближении поезда и предпринял экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось. Мальчик умер на месте ЧП.
Не исключается, что ребенок мог идти в наушниках и не слышать приближения поезда.
По факту трагедии проводится доследственная проверка.
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