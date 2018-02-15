Фото: us-news.ru
Алтайский край вошел в число регионов с населением более 500 тысяч человек, где в ближайшие месяцы ожидается наибольший рост реальных зарплат и потребительской активности. Такие выводы сделал Финансовый университет при Правительстве РФ. Как сообщает "Коммерсантъ", на основании полученных данных был также обновлен прогноз развития российской экономики.
Кроме Алтайского края в пятерку регионов с наибольшими значениями прогнозируемого прироста зарплат и активности потребителей попали Липецкая область (5,2 пункта), Свердловская область (4,3), Красноярский край (4,1) и Челябинская область (3,9). Наибольший спад показателей ожидается в Кабардино-Балкарии (-5,5), Республике Крым (-4,3), Севастополе (-3,6), Ростовской области (-2,6) и Республике Коми (-2,1).
"Короткий" индекс потребительских настроений в регионе составил 4,4 пункта.
Руководитель исследования, проректор Финансового университета Алексей Зубец пояснил изданию, что индекс рассчитывается на основе данных, полученных в ходе социологических опросов населения. В то же время эксперты в регионах скептически относятся к выводам. Директор Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Сергей Зырянов сказал, что рост потребительской активности будет происходить, но это связано не с ростом доходов, а с естественными экономическими процессами.
В среднем по России "короткий" индекс потребительских настроений составил 1,5 пункта.
"Это говорит о сохранении динамики реальной зарплаты и потребительской активности на прежнем уровне, а также свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы реальная заработная плата в России будет расти", — говорится в исследовании.
На основании полученных данных Финансовый университет обновил прогноз развития российской экономики. Так, период низкой инфляции может затянуться на достаточно длительное время — вплоть до двух лет, рост валового внутреннего продукта в I-II кварталах 2018 года ожидается на уровне около 3-4 % или более, а курс рубля по отношению к доллару останется стабильным.
Кроме того, Минфин РФ включил Алтайский край в число регионов страны, где наименьший госдолг по итогам 2017 года.
Комментарии
Конечно, рост будет. Минималку, которую получала большая часть населения края увеличат с 7500р до 10000р.
Вот почитаешь такие статьи, и понимаешь: живет дело Задорнова!
Одного не понятно, с чего бы это рост зарплат пошёл? Какие произойдет изменения.
Зачем писать что ожидается рост зарплат,будет он или нет это большой вопрос. Приятнее читать в Алтайском крае произошёл рост зарплат на % у таких профессий...............
в ближайшие месяцы ожидается наибольший рост реальных зарплат и потребительской активности.
и что? Больше работать будут и тратить на те же продукты больше.
если рассуждать здраво, то такой прогноз может дать любой школьник)
если учесть, что наш регион находится в числе беднейших, по сути на дне, то хуже уже быть не может. значит что-то должно улучшиться) то есть уровень прогноза такой - пол/потолок)
Геноцид Эклеров ... по сути на дне, то хуже уже быть не может...
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А вы как это дно определили
Полное вранье! Повысили учителям так, что они стали меньше получать.
Алтайский край вошел в пятерку регионов, где ожидается рост зарплат
В администрации ?
предвыборный фейк!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мне вот интересно они сами смеются над всем этим по вечерам под пледом или верят, что это правда.
минималку до прожиточного минимума подняли, так что рост действительно будет именно с этой стороны. Заметного же роста экономики не предвидится.