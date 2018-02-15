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Алтайский край вошел в пятерку регионов, где ожидается рост зарплат и трат

, ИА "Амител"
Такие выводы следуют из отчета Финансового университета при Правительстве РФ

Фото: us-news.ru

Алтайский край вошел в число регионов с населением более 500 тысяч человек, где в ближайшие месяцы ожидается наибольший рост реальных зарплат и потребительской активности. Такие выводы сделал Финансовый университет при Правительстве РФ. Как сообщает "Коммерсантъ", на основании полученных данных был также обновлен прогноз развития российской экономики.

Кроме Алтайского края в пятерку регионов с наибольшими значениями прогнозируемого прироста зарплат и активности потребителей попали Липецкая область (5,2 пункта), Свердловская область (4,3), Красноярский край (4,1) и Челябинская область (3,9). Наибольший спад показателей ожидается в Кабардино-Балкарии (-5,5), Республике Крым (-4,3), Севастополе (-3,6), Ростовской области (-2,6) и Республике Коми (-2,1).

"Короткий" индекс потребительских настроений в регионе составил 4,4 пункта.

Руководитель исследования, проректор Финансового университета Алексей Зубец пояснил изданию, что индекс рассчитывается на основе данных, полученных в ходе социологических опросов населения. В то же время эксперты в регионах скептически относятся к выводам. Директор Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Сергей Зырянов сказал, что рост потребительской активности будет происходить, но это связано не с ростом доходов, а с естественными экономическими процессами.

В среднем по России "короткий" индекс потребительских настроений составил 1,5 пункта.

"Это говорит о сохранении динамики реальной зарплаты и потребительской активности на прежнем уровне, а также свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы реальная заработная плата в России будет расти", — говорится в исследовании.

На основании полученных данных Финансовый университет обновил прогноз развития российской экономики. Так, период низкой инфляции может затянуться на достаточно длительное время — вплоть до двух лет, рост валового внутреннего продукта в I-II кварталах 2018 года ожидается на уровне около 3-4 % или более, а курс рубля по отношению к доллару останется стабильным.

Кроме того, Минфин РФ включил Алтайский край в число регионов страны, где наименьший госдолг по итогам 2017 года.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

15.02.2018 11:21
- гость -

Конечно, рост будет. Минималку, которую получала большая часть населения края увеличат с 7500р до 10000р.

0  0
15.02.2018 11:24
гость

Вот почитаешь такие статьи, и понимаешь: живет дело Задорнова!

0  0
15.02.2018 11:28
- гость -

Одного не понятно, с чего бы это рост зарплат пошёл? Какие произойдет изменения.

0  0
15.02.2018 11:33
- гость -

Зачем писать что ожидается рост зарплат,будет он или нет это большой вопрос. Приятнее читать в Алтайском крае произошёл рост зарплат на % у таких профессий...............

0  0
15.02.2018 11:40
- гость -

в ближайшие месяцы ожидается наибольший рост реальных зарплат и потребительской активности.

и что? Больше работать будут и тратить на те же продукты больше.

0  0
15.02.2018 11:42
Геноцид Эклеров

если рассуждать здраво, то такой прогноз может дать любой школьник)
если учесть, что наш регион находится в числе беднейших, по сути на дне, то хуже уже быть не может. значит что-то должно улучшиться) то есть уровень прогноза такой - пол/потолок)

0  0
15.02.2018 11:54
- гость -

Геноцид Эклеров ... по сути на дне, то хуже уже быть не может...
--------

А вы как это дно определили

0  0
15.02.2018 12:05
Земляк

Полное вранье! Повысили учителям так, что они стали меньше получать.

0  0
15.02.2018 12:16
- гость -

Алтайский край вошел в пятерку регионов, где ожидается рост зарплат

В администрации ?

0  0
15.02.2018 12:19
гость

предвыборный фейк!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0  0
15.02.2018 12:41
- гость -

Мне вот интересно они сами смеются над всем этим по вечерам под пледом или верят, что это правда.

0  0
15.02.2018 12:59
- гость -

минималку до прожиточного минимума подняли, так что рост действительно будет именно с этой стороны. Заметного же роста экономики не предвидится.

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