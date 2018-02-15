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Мошенники украли у продававшего гараж бийчанина 10 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Мужчина выполнил ряд операций с картой, после чего злоумышленник получил его деньги

Фото: kvedomosti.com

Бийские полицейские проводят проверку по факту кражи 10 тысяч рублей у местного жителя путем обмана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Установлено, что мужчина сам перевел неизвестным лицам деньги. В сообщении отмечается, что 57-летний бийчанин разместил в интернете объявление о продаже гаража. Вскоре ему позвонил неизвестный и заявил, что готов купить гараж и сразу же перевести задаток в сумме 10 тысяч рублей.

Для получения денег житель Бийска сообщил номер своей банковской карты, а затем выполнил все операции, которые просил осуществить звонивший. После этого с карты потерпевшего снялись деньги, а мобильный телефон звонившего оказался вне зоны действия сети.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 300 тысяч рублей штрафа или до пяти лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.02.2018 10:40
2014

Почему люди такие тупые? Научиться пользоваться банковской карточкой не сложнее, чем пожарить картошки. Но нет же, по телефону диктуют незнакомцам номера карт, коды безопасности и циферки с смс. Урок ценою в 10000, поди научится.

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