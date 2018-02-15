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Бийские полицейские проводят проверку по факту кражи 10 тысяч рублей у местного жителя путем обмана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Установлено, что мужчина сам перевел неизвестным лицам деньги. В сообщении отмечается, что 57-летний бийчанин разместил в интернете объявление о продаже гаража. Вскоре ему позвонил неизвестный и заявил, что готов купить гараж и сразу же перевести задаток в сумме 10 тысяч рублей.
Для получения денег житель Бийска сообщил номер своей банковской карты, а затем выполнил все операции, которые просил осуществить звонивший. После этого с карты потерпевшего снялись деньги, а мобильный телефон звонившего оказался вне зоны действия сети.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 300 тысяч рублей штрафа или до пяти лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.
Комментарии
Почему люди такие тупые? Научиться пользоваться банковской карточкой не сложнее, чем пожарить картошки. Но нет же, по телефону диктуют незнакомцам номера карт, коды безопасности и циферки с смс. Урок ценою в 10000, поди научится.