Фото: ok.ru
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в центре Барнаула утром в четверг, 15 февраля.
Авария произошла в районе пересечения проспекта Калинина и улицы Профинтерна. В городской ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили данный факт.
"В результате ДТП никто не пострадал", — отметила представитель Госавтоинспекции.
Обстоятельства аварии уточняются.
Комментарии
Для оперативных служб и ОТ нужно выделить отдельную полосу на дорогах с двумя и более полосами в каждую сторону.
Вчера там было скользко, после порыва водовода.
2014
отличный способ увеличить пробки в 2 раза
15.02.2018 10:38
- гость -
Для ОТ и оперативных служб пробки сокращаются в 2 раза.
15.02.2018 10:41
- гость -
только вот их на дорогах в 10 раз меньше, чем всех остальных
15.02.2018 10:47
- гость -
И что? Люди должны добираться быстро. Скорая помощь, пожарники, полиция должны добираться быстро. Есть приоритеты.
2014 для этого у них есть спецсигналы, а делать на ленинском фактически 1 полосу для движения - полный маразм
Какие спецсигналы на ОТ и как спецсигнал помогает оперативной службе добраться быстрее при занятых полосах?
2014
ОТ спецсигналы не нужны, пусть стоят в пробке со всеми, а занятые полосы при спец сигналах при желании легко сузятся, чтобы спецмашина проехала
ОТ спецсигналы не нужны, пусть стоят в пробке со всеми,
На каком основании?
2014
а куда им торопиться?
а куда им торопиться?
На работа, на учёбу, на лечение, на десятки других целей.
100% неотложка виновник ДТП.
2014
Не на пожар же спешат и не жизнь спасать, значит постоят вместе со всеми, которые едут за тем же самым, за чем и они
11:20
Не "вместе со всеми ", а "из-за них" - это две большие разницы.
2014
а если вспомнить как автобусники ездиют, то какая им выделенная полоса? Как они друг друга обгонять тогда будут и левым рядом людей высаживать?
2014
что значит из-за них? Я полное право имею ездить на своем авто, а не в автобусе. Если кто-то "из-за меня" опаздывает на работу, то пусть выезжает раньше
15.02.2018 11:23
- гость -
Так они вынуждены так ездить, раз нет выделенной полосы. При выделенной полосе им нет никакого резона обгонять и что-то нарушать. Едет по правой, спокойно, остановился, высадил-засадил пассажиров, едет дальше. Никаких гонок, никакого отставания от графика. И ОТ кстати станет раза в 3 больше с таким раскладом, так как это удобно и быстро, полоса не будет пустовать.
15.02.2018 11:25
- гость -
А никто и не предлагает запретить использовать личный транспорт.
2014 11:26
мечты, мечты. Полоса даже если и будет, то график и борьбу за пассажиров никто не отменял. Будут постоянно вылазить из своей полосы в левую и мешать остальным. Каждый же из них, считает своим долгом, первым приехать на остановку, чтобы побольше людей загрузить
15.02.2018 11:33
- гость -
Проблем с наполняемостью ОТ не будет никаких. Они будут наполнены, при этом не перегружены. Ну и вопрос то комплексный, там и контроль соответственно. Заехал не ОТ и не оперативная служба на правую полосу - получай штраф. Заехал ОТ (оперативным службам можно) на левую полосу - получай штраф.
Ванятка снова бред транслирует...
Интересно куда ты денешь конкуренцию между 19 и 20 маршрутами например? Посмотри на совмещенность их трассы движения.
15.02.2018 11:37
- гость -
Почему бред? Это мировая практика, и то, что я говорю - это считай что изобретение велосипеда. А я тут пытаюсь рассказывать о педалях и колёсах, а люди не верят, типа так не бывает, типа что за маразм. Маршруты регулируются, изменяются, одни появляются, другие убираются, это вообще не проблема.
15.02.2018 11:36
- гость -
интересно с чего это проблем с наполняемостью не будет? Людей на остановки сразу за уходящим автобусом будут подвозить специально для следом идущего в 10 метрах от него? Вы сейчас видите как ОТ ездит и никто их не штрафует, с чего вдруг потом начнут?
15.02.2018 11:43
- гость -
Проблем с наполняемостью не будет, потому что это быстро и комфортно. Доехать быстро, с комфортом, без пробок, с одного края города до другого - на это есть и будет спрос.
2014
здравый смысл в выделенной полосе для ОТ есть, но не в нашем городе, по крайней мере, не в нынешнем состоянии и ширине дорог. Было бы у нас на Ленинском, как в Москве 5 полос в каждую сторону - я бы согласился. А когда их на бумаге 3, а фактически из-за припаркованных авто - 2, то какая может быть выделенная полоса?
15.02.2018 11:46
- гость -
А когда их на бумаге 3, а фактически из-за припаркованных авто - 2, то какая может быть выделенная полоса?
Вопрос же комплесный, повторюсь. Одни меры толкают к принятию других. Тот же запрет на парковки на полосах движения и вуаля, вот они - 3 полосы.
2014 - это очередная инкарнация Вонядия?
если так, то я не удивлен составом выделяемого им бреда.
О блин, анальный эклер явился не запылился.
Ванядку нужно в госдуру проталкивать. Уровень бреда, который он выдает на гора, вполне соответствует милоновскому или яровскому.
2014 11:46
Со Строителей на Ленинский в сторону Речного повернула, например, 20, за ней едет 19 и 55, по Ленинскому едет прямо 10, а за ним 35. Тот автобус, который первый будет на выделенной линии - соберет всех пассажиров. Остальные все будут ехать за ним пустыми, и только высаживать старых пассажиров, если не будут пытаться обогнать
2014
Вам лишь бы запретить, не в правительстве работаете? Хотите всю парковку на всем Ленинском запретить? Это тысяча авто. Куда их прикажите ставить?
15.02.2018 11:55
- гость -
Ещё раз повторяю - маршруты регулируются. Одни отменяются вообще из-за незаполняемости, другие изменяются из-за новых кварталов или ещё из-за чего, третьи добавляются из-за переполненности и т.д. Это вопрос отслеживания ситуации, анализа, регулирования.
15.02.2018 11:57
- гость -
Вам лишь бы запретить
Ну если парковка на полосе движения, да на оживлённом проспекте, вы считаете нормальным, то просто нет слов. Дороги для того, что б по ним ездить! А парковаться - на парковках.
2014 11:59
все маршруты - 19, 20, 55, 10, 35 выезжают из абсолютно разных мест и встречаются на Октября. Предлагаете Октября сделать их конечной, а кому дальше - тому с пересадкой ехать? Или как их можно еще отрегулировать? Пускать раз в час?
2014
судя по знакам, там есть парковка, но длина авто все равно перекрывает полосу движения
15.02.2018 12:02
- гость -
19 и 20 вместе едут не на октябрьской. а по части попова, павловскому тракту, строителей и ленинскому. куда 2014 собирается один из них передвинуть интересно?
15.02.2018 12:02
- гость -
А как регулируются маршруты сейчас? Сами по себе транспортные компании составляют маршруты, придумывают им номера? Нет, этим занимается город. Качественно или не очень - это другой вопрос. В любом случае к выделенным полосам это не имеет никакого отношения. Есть же мировая практика, есть абонементы на все маршруты в течение дня или месяца. Вышел на Октября с пятого, сел на десятый за один абонемент. Всё решаемо.
15.02.2018 12:03
- гость -
судя по знакам, там есть парковка, но длина авто все равно перекрывает полосу движения
Ну значит либо парковку запретить и убрать знаки, либо изменить размеры парковки. Это нюансы, решаемые по ходу пьесы.
2014
ну как не имеет то отношения к выделенным полосам? Еще как имеет, я же написал - на Октября встречаются более 5 автобусных маршрутов и едут далее по Ленинскому в одном направлении, друг за другом. Тот, кто будет ехать первым по выделенной полосе, соберет абсолютно всех пассажиров на всем Ленинском. Где здесь наполненность ОТ, о которой вы вещаете?
Размеры парковки можно расширить только за счет прилегающей полосы движения, что фактически сейчас и сделано. Итого, на Ленинском 2 полосы. Одну вы отдаете ОТ, остается одна полоса. Представляете, что там будет твориться в час пик?
15.02.2018 12:13
- гость -
на Октября встречаются более 5 автобусных маршрутов и едут далее по Ленинскому в одном направлении
Прям в одном направлении? Не кому-то сворачивать с Ленинского направо, кому-то налево, кому-то прямо? Ну явно же не так обстоит дело и люди садятся на автобусы, едущие часть пути в одном направлении, исходя из своего пункта назначения. Я вот не сажусь на 41-ый только потому, что часть пути он едет по Малахова, ведь мне не надо заворачивать на Эмильку. А наполняемость маршрутов, при должной компоновке будет оптимальной - и не порожняком, и не давкой. Пассажиров всем хватит.
15.02.2018 12:15
- гость -
- гость -
Размеры парковки можно расширить только за счет прилегающей полосы движения, что фактически сейчас и сделано
Ну значит не расширять парковку, а её запрещать. Ещё раз - на дорогах ездят, на парковках - паркуются.
2014
90% автобусов едут на конечную на Спартаке, один 55 дальше на Южный и все, у остальных один пункт назначения. Если я стою на Ленинском, в сторону Речного, то могу сесть абсолютно на любой автобус, который приедет первым, и доеду куда мне надо. Что делать с десятком других маршрутов, едущим по выделенной линии друг за другом до Спартака?
ок, запретили парковку на всем Ленинском. Куда 1000 машин девать? Как мне попасть в магазин на Ленинском, если я на авто? Ставить на платную парковку у вокзала и ехать на ОТ?
Если я стою на Ленинском, в сторону Речного, то могу сесть абсолютно на любой автобус, который приедет первым, и доеду куда мне надо.
Сильное заявление, проверять я его конечно не буду. Особенно на остановке у Норд-Веста. Далеко не факт, что я приеду на Спартак, ой не факт. Хотя чем ближе к Спартаку, тем больше шансов, что автобус именно туда и едет. Ну дак и пусть оставшиеся 5 остановок этот десяток маршруток едут порожняком, 90% маршрута они уже проехали и 99% денег собрали.
15.02.2018 12:30
- гость -
ок, запретили парковку на всем Ленинском. Куда 1000 машин девать?
Да куда хотят. Это не проблема общества, города, кого угодно. Это личные проблемы автомобилиста. Пусть подвешивает машину в воздухе, паркуется на вокзале или ходит пешком. Почему элементарные вещи приходится объяснять? Едят - в общепите, ходят - по тротуарам, ездят - по дорогам, паркуются - на парковках. Если будет можно всё и везде, это будет хаос.
2014
изначально я говорил про Октября. На норд-весте десяток маршрутов, наврятли наберется. Все бы ничего, если бы они ВСЕ ехали порожняком, но всех пассажиров-то соберет самый первый и соберет не 99% денег, а 199% Остальные, 10 маршрутов, едущие за ним будут смотреть на него и лапу сосать, обгонять-то нельзя. Вот и вопрос - где наполняемость ОТ при введении выделенной полосы?
15.02.2018 12:39
- гость -
Остальные, 10 маршрутов, едущие за ним будут смотреть на него и лапу сосать, обгонять-то нельзя.
Сейчас этот вопрос как решается? Сугубо обгоном? Или чисто везением?
2014
ваша фамилия не Милонов? Большего бреда не слышал. Вы предлагаете ПОЛНОСТЬЮ запретить парковку на ВСЕМ ЛЕНИНСКОМ проспекте, у всех магазинов, баров, универов, прилегающих к дороге, не построив ни одной альтернативной парковки взамен заявив, что это проблемы водителей? Вы адекватны? Я в этом сомневаюсь. На что водители тогда конские налоги платят, если парковка - это только их проблема, а не города?
2014
сейчас, пока один стоит и загружает пассажиров, второй обгоняет его и едет на следующую остановку забирать свою порцию, т.е. у всех, на всем протяжении Ленинского от Октября, выходит примерно одинаково, наполняемость ОТ есть, чего не будет при введении выделенной полосы
15.02.2018 12:45
- гость -
Я не предлагаю запретить парковку рядом с магазинами и т.д. Паркуйтесь на здоровье у Ультры, у Эльдорадо, у десятков других баров, магазинов, и прочих заведений, где есть парковка. Водители платят налоги, что б ездить по дорогам. Даже не так. ЕЗДИТЬ по ДОРОГАМ. Для особо непонятливых - ездить по дорогам, а не ПАРКОВАТЬСЯ на них. Парковки - не государственная задача.
15.02.2018 12:48
- гость -
При том, что количество желающих пользоваться ОТ возрастёт кратно, наполняемость будет, без обгонов. Но не за километр-два, до конечной, все поедут полузаполненные, но это не проблема.
2014
Все налоги идут в дорожный фонд, на который должны и чинить дороги с тротуарами и строть парковки, так что отсутствие парковок это не только проблема автомобилистов, а еще и города и запрещать парковку, на всем Ленинском, никто не будет, потому как за нее мы тоже платим
2014
опять та же песня
15.02.2018 12:58
- гость -
2014
Все налоги идут в дорожный фонд, на который должны и чинить дороги с тротуарами и строть парковки
Можете привести хотя бы один документик, обязывающий город строить парковки? Рядом с магазинами, стрип-барами. Либо вы нагло лжёте, либо сильно заблуждаетесь. Или владельцы торговых центров, таких как Ультра, Европа, Гипермаркет, Арена.. настолько лохи, что покупали землю и строили парковки за свой счёт. Не догадались сослаться на документ, согласно которому власти обязаны построить рядом с их магазинами парковки за счёт дорожного фонда. Так владельцы торговых центров лохи и вы сейчас предоставите ссылку на документ? Или всё таки другой вариант?
15.02.2018 12:45
- гость -
нет, к сожалению.
если бы Милонов, то хотя бы стала ясна природа его бреда, знаменитая милоновская латентная гомосексуальность.
тут же более тяжелый случай, этакий бонапартизм головного мозга.
когда человек, передвигающийся по городу на ОТ рассуждает об организации дорожного движения, это всегда забавно.
когда он поучает других своими перлами, но ни разу своими глазами не видел как организовано движение в нормальных странах, его становится жалко.
но когда он в роли Кэпа Очевидности бросается репликами типа "парковки - не государственная задача", становится уже совсем грустно.
верхнее образование, полученное в алтайском ВУЗе, вкупе с самомнением - страшное топливо для таких тонко организованных натур.
2014
я не про огромные парковки у магазинов и ТЦ говорю, а про обычные общегородские парковки, расположенные на балансе города, которые примыкают непосредственно к дорогам, так называемые карманы и т.д. На том же Ленинском от Октября до Речного, которые, вы хотите запретить
15.02.2018 13:08
- гость -
Карманы - это карманы, это никакие не парковки. Я в чёрте какой раз повторяю. Если парковка или карман нормальных размеров, если машины с этого дела не выпирают на полосу движения - то на здоровье. Если этот участок недостаточных размеров, то пусть изменяют размеры, на чьём бы балансе это ни было. Если изменить невозможно, то очевидно, что требуется запретить, ибо оставить так - это равносильно парковке на проезжей части. Кто требует разрешить парковку на проезжей части, тем самым убрав полосу движения, того.. сложно понять.
2014
ну а чем карман от парковки по вашему отличается? Все тоже самое, только примыкает впритык к дороге. Запрещать их на Ленинском никто не будет, как бы вам этого не хотелось, даже если они не нужных размеров, потому как, в администрации города сидят, куда более умные люди и четко понимают, что машины куда-то ставить все же нужно
15.02.2018 13:22
- гость -
Да никакой разницы между карманом, прилегающим к проезжей части и парковкой нет. Прям одно и тоже. Для тех, кто с ПДД не знаком.