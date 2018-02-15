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"Между Сциллой и Харибдой": Карлин о повышении МРОТ и районном коэффициенте

, ИА "Амител"
На выполнение финансовых обязательств уйдет весь резерв бюджета Алтайского края

Увеличение МРОТ до размера прожиточного минимума с 1 мая 2018 года значительно увеличит нагрузку на бюджет Алтайского края, сообщил губернатор Александр Карлин во время "Медиалога" 14 февраля. Повысить зарплату придется более чем 64 тысячам бюджетников. Если это решение будет принято, а губернатор не сомневается, что будет принято, то на выполнение финансовых обязательств уйдет весь резерв бюджета.

Отметим, что бюджет Алтайского края был принят в конце 2017 года, когда федеральные власти еще не заявляли о своем решении дважды за год повысить минимальный размер оплаты труда (первое повышение МРОТ произошло с 1 января 2018 года, а 10 января Владимир Путин заявил о возможности повышения этого параметра до величины прожиточного минимума с мая 2018 года — прим. редакции).

Зато в бюджете, в рамках выполнения указов президента, было заложено повышение зарплаты на 12% работникам бюджетной сферы, среди которых учителя и врачи. 

Перед Новым годом край ждал "сюрприз" в виде решения Конституционного суда России, который счел, что районный коэффициент, применяемый в местностях с особыми климатическими условиями, следует начислять сверх минимального размера оплаты труда, а не включать в него.

Губернатор сообщил, что муниципалитетам уже направлены дополнительные средства из резерва бюджета. А это примерно 600 млн рублей.

"Мы работаем по "дорожным картам", которые утверждены, никто их не собирается отменять. И конечно, мы должны будем обеспечить выполнение решения законодателя", — заявил губернатор. По его словам, министерство финансов региона уже проводит необходимые подсчеты.

Также губернатор отметил, что сейчас в этом вопросе регион находится "между Сциллой и Харибдой", но подчеркнул, что "у нас руки не опускаются и сигнала бедствия не подаем". Так, Александр Карлин выразил надежду, что федеральные власти также помогут пополнить региональные бюджеты после своих решений.

"Мы направим на выполнение законодательства весь заложенный в бюджете резерв, но и перед федеральными ведомствами ставим вопросы о состоянии бюджетной сферы. Надеемся, что федеральные власти услышат нас. Уверен, что правительство понимает весь объем финансовых последствий, которые повлечет за собой принятие решения, и поработает над источниками по наполнению бюджетов соответствующими ресурсами", - сказал Карлин.

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Комментарии

15.02.2018 11:38
2014

Денег навалом, если не вести всякие мировые противостояния, не устраивать чемпионаты, не дарить деньги разным венисуэлам.

0  0
15.02.2018 11:57
гость

я не поняла, то есть теперь, всем доначислят энную сумму денег за те годы, когда коэффициент включался, а не начислялся сверху?

0  0
15.02.2018 12:44
- гость -

А куда комментарии делись? Поясните что в них плохого было написано!

0  0
15.02.2018 12:48
- гость -

Хорошо, наконец-то администрация поработает.

0  0
15.02.2018 13:04
Я

Т.е. 64 тыс работников получали мизерную зарплату...
Как же тогда средняя зарплата в крае такая ...?

0  0
15.02.2018 13:28
- гость -

Мне вот интересно. Обычно зп в администрации (возможно я ошибаюсь) тоже ориентирована на мрот просто увеличена во много раз. Неужели им еще поднимут зп????

0  0
15.02.2018 13:33
Митенька ржевский


15.02.2018 12:44
- гость -
***
В тех комментах, в том числе и в моём, была написана неудобная для властей правда... Вот не проголосует народ на 100% самизнаетезакого, ух, полетят перья с насеста в голубом доме...

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