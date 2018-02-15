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Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов России Алексей Кудрин считает, что возраст, с которого в стране возможна самостоятельная предпринимательская деятельность, необходимо снизить с 16 до 14 лет. Такое мнение он высказал во время выступления на Дне молодежного предпринимательства в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, пишет ТАСС.
Кудрин отметил, что предпринимательству необходимо учить со школьного возраста. "Нужно возраст предпринимательства снижать. Сегодня у нас это 16 лет, а может быть, и с 14 лет разрешать", — цитирует его слова агентство.
Глава ЦСР подчеркнул, что сегодня в стране лишь 4,3% предпринимателей от занятого населения, при этом в странах БРИКС данный показатель вдвое больше, а в развитых странах — в 2,5 раза. Он отметил, что лишь 2% хотят открыть бизнес в РФ, в развитых рынках это число доходит до 8-10%. "Если у нас будет 2%, мы не развернем экономику к новым возможностям", — добавил Кудрин.
Он отметил, что причины такой ситуации заключаются в недостатке бизнес-образования, бюрократических сложностях и больших финансовых и правовых рисках.
Комментарии
Казачек засланный, такую ахинею несёт...
Один каникулы переносит, второй бизнес с 14 лет. Им там реально заняться не чем? В стране всё хорошо, все сыты,здоровы,довольны? Такое ощущение, что старческая деменция прогрессирует.
Вот перец то. А что не с 7 лет в школе прям базар после уроков устраивать и торговать всяким барахлом. И самое главное налоги платить и за аренду места.
Просто деебил
А кто он такой-то?пока никто..еще и разрешил
"Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов России Алексей Кудрин считает, что возраст, с которого в стране возможна самостоятельная предпринимательская деятельность, необходимо снизить с 16 до 14 лет..."
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Ну, чтобы с 14 лет можно было уже нагибать на бабосы.
цитата: на дне молодежного предпринимательства...
действительно, на дне...
Закладки с этого возраста и начинают делать
так и норовят детей отучить от образования. пусть спекулировать учатся с 14 лет
15.02.2018 11:41
iOne
какие закладки?
им нужно в этом возрасте спортом заниматься и учиться труду, а не спекуляции
интересненько, значит, предпринимательство с 14 лет, замуж не ранее 16 лет ( и то со справкой), в армию с 18 лет, а спиртное покупать только с 21 года....хде логика????????????7
Не терпится поскорее бизнес на детей перевести?