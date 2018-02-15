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Глава Барнаула Сергей Дугин своим распоряжением назначил дату Праздника труда, который отметят в краевой столице 22 ноября текущего года.
В документе за номером 28-р, опубликованном на сайте городской администрации, говорится: "В целях формирования уважительного отношения городского сообщества к человеку труда, повышения престижности рабочих профессий, закрепления квалифицированных работников на предприятиях города: Объявить Праздником труда в городе Барнауле 22.11.2018".
Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на заместителя главы администрации города по экономической политике Вячеслава Химочку.
Отметим, что в краевой столице традиционно отмечают Праздник труда. В прошлом году его праздновали 16 ноября.
Комментарии
Праздник труда сделать выходным днём!!!!!!!