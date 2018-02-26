Конференция соберет на одной площадке ведущих российских разработчиков систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом.
Свои разработки представят ведущие производители отрасли из городов Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Казань. Гостей ждут новинки, а также проверенные решения, с которыми можно будет познакомиться "вживую".
Спикерами форума станут представители компаний: NOVIcam, ООО "АРСЕНАЛ", ООО "ТЕКО", C.NORD, БАСТИОН и др.
В перерывах между выступлениями гости конференции смогут в неформальной обстановке пообщаться с представителями производителей, а также состоится розыгрыш ценных призов и подарков от производителей.
Организатор: компания "Системы видеонаблюдения", sv22.ru
Участие бесплатное
Требуется предварительная регистрация по ссылке
Подробности по тел. (3852) 590-090
Дата мероприятия: 28.02.18 – 02.03.18
Место проведения: г. Барнаул, ул. Взлетная, 23, БК "Этажи".