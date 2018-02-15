Фото: Алтайспорт
Футболистку "Алтая" Полину Снигиреву вызвали в женскую национальную сборную. Для алтайского футбола это уникальный случай, пишет "АП", подчеркивая, что барнаульскую футболистку впервые вызвали в сборную.
Снигиреву пригласили в резервный состав для участия в международном турнире "Algarve Cup", который пройдет с 26 февраля по 8 марта в Португалии. Данный турнир является одним из этапов подготовки российской сборной к отборочным матчам ЧМ-2019. 13 февраля жительница Барнаула полетела в Москву для оформления шенгенской визы.
В краевом управлении спорта и молодежной политики подчеркивают, что вызов в национальную команду игрока не из элитного дивизиона является редкостью. "Алтай" выступает в первой лиге.
Подчеркивается, что футболистке 19 лет. Она играет на позиции центрального защитника. В первой лиге в составе "Алтая" девушка провела 47 матчей, забила три гола.
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