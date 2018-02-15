День святого Валентина – праздник, может, и спорный, но все равно многие считают важным его отметить и, естественно, выложить в соцсетях пост о том, как же прошло 14 февраля. Amic.ru собрал небольшую подборку положительных воспоминаний, оставленных барнаульцами в Instagram.
Многие по традиции отправились в суши-бары и отметили праздник там.
Другие же поздравили своих половинок по-домашнему: букетами, небольшими сюрпризами и кулинарными изысками собственного приготовления.
. Знаете, мы с мужем обычно не особо то обращаем внимание на этот праздник, поэтому я без задней мысли, легла спать, не придумывала сюрпризов,ничего. Дочка уснула поздно, поэтому и проснулись мы с ней поздно, но я никак не ожидала с утра увидеть эту красоту😍 Муж прокрался тихо, поставил его в вазу и ушёл на работу 🤗, я проснулась и вуаля как в сказке😍😍, потом думаю надо срочно исправляться 😅, нарезала сердечек, написала приятные слова, приклеила все, украсила и заходит он, я думаю вууух успела🤗 А он за входной дверью уже начал улыбаться, я услышала😅. Там на входе висело сердце с надписью:"Здесь живёт самый лучший муж и папа", вроде всё это и мелочи, но приятно 😋 И вроде мы должны в обычные дни говорить все приятные слова, комплименты, дарить цветы и радовать наших любимых, но когда появляется ребёнок, появляется куча дел, быт и вот такие праздники это возможность вырваться из этой колеи забот и порадовать друг друга, сказать как сильно любишь и напомнить о том какой прекрасный и любимый человек рядом с тобой ❤️ . С днём Св. Валентина 💕 . Уже строчу пост о питании, придумываю как теперь его назвать 😁🤗 . #денбсвятоговалентина #праздниклюбви #барнаул #люблюмужа #счастьеесть
Некоторые просто выложили общие фото, напомнив друг другу о приятных моментах, проведенных вместе.
К слову, накануне праздника Amic.ru проводил среди читателей небольшой опрос на тему того, сколько вы готовы потратить на День всех влюбленных. Около 70 процентов опрошенных ответили, что не считают нужным выделять хоть какую-то сумму на подарки или празднование 14 февраля, посчитав эту дату бессмысленной. 12 процентов указали, что отмечают День святого Валентина дома небольшим ужином. 10 процентов готовы потратить на праздник и подарки не более 500 рублей. И только 4, 5 процента указали, что ради половинки не скупятся: дарят что-то дорогое и устраивают роскошный вечер, 2% респондентов при этом идут в ресторан или кафе.
Комментарии
пф... че попало.. то ли дело я купила себе вина бутылку нажарила блинов с сгущенкой и ваще лафа
у всех телок завал в инсте
Смотрите, у меня цветы. Любимый подарил. Цветы мне по да ри ли. ... Ты что,не смотришь?Быстро смотри на мои цветы!А тут я еще с ними,вот,селфи есть,смотреть всем!!!
"как барнаульцы отметили 14 февраля" - никак!
Последнее фото с непонятными персонажами вообще к чему?!)
мы спать легли - лучший способ отметить 14 февраля)
мы спать легли - лучший способ отметить 14 февраля) ну спят все каждый день а кекс?
15.02.2018 12:39
- гость -
точнее так:
смотрите, у меня цветы. любимый подарил.
цветы мне ПО ДА РИ ЛИ. любимый есть у меня.
и он мне подарил. это мои цветы. вот они, есть у меня.
это мои цветы. вот они, есть у меня. а еще можно один на всех букет в аренду