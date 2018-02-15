Фото: altai-republic.ru
Планы, касающиеся масштабного проекта, направленного на сохранение уникального Телецкого озера в Горном Алтае, начали детально обсуждать в Министерстве строительства России.
Как сообщает пресс-служба Минстроя РФ, замминистра этого ведомства Юрий Гордеев заявил, что строительство инженерной и социальной инфраструктуры станет первым этапом реализации мероприятий по сохранению озера.
По словам федерального чиновника, во-первых, на Телецком озере планируется организовать приемную туристическую зону, включая набережную. Также предполагается строительство полигона твердых бытовых отходов и системы водоснабжения и очистных сооружений.
В данный момент Минстрою России поручено рассмотреть возможность включения данных мероприятий в приоритетные проекты "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг".
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Ожидается, что на текущей неделе будет проведено совещание с региональными властями для утверждения графика создания проектно-сметной документации, проведения экспертизы и конкурсных процедур по указанным объектам.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что глава Республики Алтай Александр Бердников в ходе встречи с непосредственным куратором программы сохранения Телецкого озера — директором Департамента проектной деятельности правительства РФ Андреем Слепневым обсудил планы по программе сохранения Телецкого озера и развитию территории рядом с этим уникальным природным объектом.
Тогда же назывались суммы, которые потребуется вложить в данный проект. Так, на полигон по переработке ТБО планируется направить 110 миллионов рублей, на водопровод и очистные сооружения, по предварительным расчетам, около 250-300 миллионов рублей, а на строительство пирсов – порядка 350 млн рублей.
Комментарии
давно пора, там вдоль озера несанкционированные свалки и много бензина с частных лодок попадает в родники и само озеро...
ничто не убивает так природу и экологию как царь зверей- человек
Дорогу бы для начала нормальную построили, чтобы как доезжаешь к озеру я... в горле не оказывались от прыжков по асфальтовым горкам туда сюда
15.02.2018 13:14
Дмитрий
если дорогу построят, поток туристов повысится и тогда окончательно загадят Телецкое...