Фото: Global Look Press
Жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в американском городе Паркленд стали 17 человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на шерифа округа Броудер Скотта Исраэля.
"Я с грустью сообщаю, что 17 человек погибли", — цитирует издание его слова. Среди погибших есть как взрослые, так и дети. 12 человек были убиты в здании школы, еще двое — рядом со школой, один — на дороге рядом с учебным заведением. Еще два человека скончались в больнице.
Ранее сообщалось о еще 14 пострадавших. "Известия" добавляют, что пять человек получили опасные для жизни ранения и находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось о троих пострадавших в критическом состоянии.
Издание отмечает, что стрелок — 19-летний Николас Круз. Молодой человек ранее учился в школе, но был исключен за нарушение дисциплины. После стрельбы парню удалось вырваться с территории школы, но позднее полицейские окружили его и взяли под стражу. По данным СМИ, для атаки стрелок использовал AR-15 — американскую полуавтоматическую винтовку под патрон 5,56×45 мм и несколько обойм. Подчеркивается, что сначала молодой человек привел в действие пожарную сигнализацию в школе и лишь затем открыл стрельбу.
Преподаватель математики Джим Гард рассказал, что администрация школы ранее рассылала учителям письмо с предупреждением о том, что Круз угрожал другим подросткам. Один из школьников отметил, что у парня дома хранится оружие.
Об инциденте уже доложили главе США Дональду Трампу. Он написал в своем Twitter-аккаунте, что обсудил ситуацию с губернатором штата Риком Скоттом и с правоохранительными органами. Также он выразил соболезнования семьям жертв трагедии. "В американских школах никогда не должно быть так, чтобы учитель, ребенок или кто-либо еще чувствовал себя не в безопасности", — добавил республиканец.
Комментарии
дык вроде же 20 ?
"Добрые" дети знают как использовать оружие, случай не первый.
Хорошо, что в Перми огнестрел не продают, правда?