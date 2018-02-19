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Воспитательный процесс: как собрать крутую IT-команду не в столице

, ИА "Амител"
Специалисты интернет-агентства "Митра" рассказывают, где взять команду мечты для работы в IT-бизнесе

Кадровый голод в IT-компаниях — не проблема одной компании или одного региона. Сейчас это проблема уже общероссийская, если не мировая. По оценкам HeadHunter, ежегодно потребность в IT-специалистах растет на 25%.

Каждая компания старается решить вопрос кадров по-разному: кто-то пытается "откусить" от конкурента, переманивая ведущих разработчиков. Это популярный метод среди "спринтеров" — когда нужно добиться быстрого результата, не особо задумываясь о будущем. Однако те компании, которые уже закрепились на рынке, постепенно понимают, что "междоусобная война" не решает общую проблему кадрового голода, а только откладывает срок, когда она станет по-настоящему неразрешимой. Выход один — самостоятельно воспитывать разработчиков.

Пример того, как воплотить в жизнь такой подход — интернет-агентство "Митра". Компания создала собственный учебный центр и комплекс образовательных программ и уже много лет занимается обучением IT-специалистов.

"Алтайский край может стать центром, в котором сконцентрировано большое количество IT-специалистов и компаний. У нас есть вузы, которые готовят хороших специалистов, плюс относительно открытый локальный рынок", — комментирует руководитель проектов Митра+Freematiq Алексей Акимов.

В какой-то момент мы доросли до такого этапа в развитии, когда у нас встал выбор: или мы начнем поглощать конкурентов, или находим внутренние ресурсы для роста.

Мы пошли по пути воспитания кадров, понимая, что у нас останутся не все. Кто-то переходит в другие компании, кто-то уходит на фриланс. Но это все равно нужно делать, чтобы насытить рынок специалистами.

Такой выбор сделали не все: вместо того, чтобы вместе работать на развитие локального IT-бизнеса, многие наши конкуренты и коллеги предпочитают междоусобицу, в результате которой весь  рынок теряет специалистов, некоторые из которых уезжают из региона.

"Митра" работает на рынке создания сайтов и интернет-рекламы с 2000 года. За 17 лет работы стала одним из ведущих интернет-агентств Западной Сибири. Компания имеет богатый опыт сотрудничества с крупными предприятиями различных отраслей промышленности, во многих регионах России и стран ближнего зарубежья. В 2015 году "Митра" объединилась с компанией Freematiq, которая специализируется на разработке финансовых веб-приложений. Оптимизация и разработка сайтов — услуги, благодаря которым "Митра" входит в список крупнейших IT-компаний Сибирского ФО.

Учиться везде, учиться всегда

Образование IT-специалиста неразрывно связано с самим процессом работы. В этой отрасли постоянно появляется новое, и, чтобы знания были актуальными, нужно постоянно учиться даже опытным специалистам. А как быть с теми, у кого нет опыта? Насколько готовы компании взять человека сразу с университетской скамьи? Зайдите на любой ресурс с вакансиями — у большинства компаний в списке обязательных требований будет стоять "опыт от N лет".

От момента, когда вы посадите оливковое дерево, до сбора первого урожая может пройти от двух до десяти лет. И вам еще нужны "специалисты по оливкам" — садовники, сборщики, маслоделы, которые где-то должны научиться своему ремеслу.

IT — это молодая отрасль, ей менее 60 лет. В отличие от фундаментальных наук с богатой историей и наработанными методиками преподавания, в сфере IT-образования есть колоссальный дефицит преподавательских кадров и рабочих методик преподавания. Для их “взращивания” нужны еще большие ресурсы и время.

 

"В нашем регионе есть два ведущих вуза — Алтайский государственный университет и Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова — они выпускают достойных начинающих специалистов с фундаментальными теоретическими знаниями. Уже восемь лет наша компания сотрудничает с ними, мы являемся базовой кафедрой, мы привлекаем студентов для стажировки и прохождения практики. Университет — это глобальная теория, мы — глобальная практика", — считает руководитель проектов Митра+Freematiq Алексей Акимов.

Свой луна-парк

Кроме сотрудничества с традиционными институтами — вузами и школой, есть и другой подход: открыть что-то свое.

Чтобы найти заинтересованных людей, которые в будущем смогут стать классными IT-специалистами, "Митра" открыла свой образовательный центр. У него есть особенности: это не в полной мере образовательное учреждение – как юридически, так и фактически. Это центр, где можно получить рекомендации, экспертизу специалистов, которые находятся "на передовой". Это важно для начинающих программистов и других IT-специалистов: дизайнеров, аналитиков, руководителей проектов. Каждому периодически нужен "взгляд со стороны", эксперты, которые выскажут свое мнение о твоей работе.

Центр не дает фундаментального теоретического образования. Главная цель — информация и экспертиза по специфике работы. Это не только теория, как в вузах, и не только практика, как в реальной работе. Это проверка текущих знаний и корректировка их в сторону востребованности на рынке. Например, сегодня весьма востребованной профессией в IT-сфере является разработчик 1С-Битрикс. Для воспитания такого специалиста нужно 3-6 месяцев, если брать среднестатистического выпускника вуза по специальности "Программирование". Этого срока достаточно, чтобы начать работать, понимать задачи, которые ему предстоит выполнять, предлагать возможные варианты решений. Дальше его карьерный путь может продвигаться по-разному в каждой компании.

Не только печеньки

Во многом IT — это не про деньги. Если в других сферах заслуги какого-то конкретного специалиста часто незаметны никому, кроме его коллег, то в IT все публично. В этой сфере есть сообщество, репутация, проекты у всех на виду. Есть много внутренних премий, получать которые весьма почетно. Тем большую роль в профессии играет нематериальная мотивация, то, что дает компания для личностного и профессионального роста.

Значительную роль в этом играет руководитель проектов — ключевая фигура для специалиста. Он может быть как катализатором личностного роста, так и наоборот. Искусство быть руководителем проектов заключается в том, чтобы найти для каждого проекта тех исполнителей, которые будут реализовывать задачи с удовольствием и наслаждением от работы. Это сложно. Намного сложнее, чем разработать сайт в срок. Часто программисты "выгорают" — увольняются, меняют сферу деятельности, причем не из-за зарплаты, а потому что эмоционально истощены и не могут развиваться, недовольны самими собой и результатами своей работы.

Неслучайно именно в IT зародилась идея Agile-разработки, со своими принципами общения и командной работы.

Почитав Agile манифест и дополнения к этому манифесту, можно понять, что самое главное — это общение с людьми. Я всегда подключаю команду к работе всего проекта, чтобы разработчики были в теме и понимали бизнес-задачи. Когда разработчик понимает бизнес-задачу, это его тоже мотивирует делать более качественный продукт, лучше и быстрее. Он будет проявлять больше участия в проекте, может сказать, что здесь мы идем неправильным путем, и он это видит. Это можно назвать проактивностью. Бывает так, что постановка задачи без объяснений приводит к "итальянской забастовке", когда работа вроде бы делается, а никакого результата нет", — комментирует руководитель проектов Митра+Freematiq Рейнгольд Шехтель.

Разработчики — по большей части интроверты, я сам такой же, не люблю выходить из своей зоны. И, конечно, поначалу для многих подобное общение дается тяжело. Не все готовы признаться в своих затруднениях, зачастую они будут сидеть и долбить задачу, которую можно решить проще и быстрее. Нужно самому в первую очередь через это переступить, и после этого коллеги начнут подходить к тебе со своими трудностями.

Надо сказать, что чистое использование Agile в заказной разработке все-таки не всегда получается. Даже те студии, которые называют себя SСRUM-студиями, все равно не избавляются до конца от элементов каскадной разработки. Формальные требования могут соблюдаться не всегда, но всегда есть вещи, которые ты просто берешь и применяешь на практике.

Собрать крутую IT-команду — легко

Молодой IT-специалист, выпускаясь из университета, зачастую не знает истории и специфики крупнейших IT-компаний в своем регионе, не знает, какие языки программирования сейчас востребованы. У него есть базовые теоретические знания, но очень не хватает практических и коммерческих. А именно они помогают выбрать направление, начать работать и быть успешным и самодостаточным специалистом. И в этом заинтересованы все стороны — работодатели ищут таких студентов и готовы затрачивать много ресурсов на то, чтобы их получить.

Лучше тех, кто реально работает на рынке, никто не знает, какие специалисты нужны прямо сейчас. И если у вас получится самим воспитать такого профессионала, то это будет не только нужный вам человек, но и по-настоящему лояльный и связывающий свое будущее с вашей компанией.

Если вы заинтересованы в том, чтобы стать стоящим IT-специалистом, то вас всегда ждут в Digital Space. Экспертиза профессионалов с огромным практическим опытом, их рекомендации, возможно, сделают так, что вы тоже будете в их числе.

А если вы готовый специалист, то вас ждут в "Митре".

Барнаул
Пролетарская, 117, 2 этаж
+7 (3852) 57-25-25
brn@mitra.ru
mitra.ru

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

19.02.2018 11:27
- гость -

Бесполезная информация.
Ни стоимости, ни срока обучения, ничего

0  0
19.02.2018 12:55
!

эти дурачки не понимают что если специалистов нет то и учить специалистов некому, отсюда вывод ...

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