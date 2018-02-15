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Роспотребнадзор рассказал о результатах контроля за качеством и безопасностью мясной продукции за минувший год. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В прошлом году по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было исследовано свыше 160 тысяч проб мясной продукции.
Согласно итогам исследований, доля мясных продуктов, которые не соответствовали нормам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, в последние годы остается на низком уровне.
Отмечается, что по содержанию химических загрязнителей удельный вес проб продукции, которая не соответствует гигиеническим нормам, в последние годы составляет менее 1%, а за прошлый год — 0,05%. По микробиологическим показателям гигиеническим нормам не соответствовало 4,1%.
Также в сообщении говорится, что по физико-химическим показателям не соответствовало нормам 2,4% проб мясной продукции, а по содержанию антибиотиков — 0,2%.
В заключение отмечается, что за прошлый год специалисты Роспотребнадзора забраковали 12 тысяч 670 партий мясной продукции, которая не соответствовала установленным требованиям, объемом более 270 тонн.
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