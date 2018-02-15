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Более 270 тонн мясной продукции забраковал Роспотребнадзор за 2017 год

, ИА "Амител"
Ведомство исследовало свыше 160 тысяч проб мясной продукции в минувшем году

Фото: 1zoom.ru

Роспотребнадзор рассказал о результатах контроля за качеством и безопасностью мясной продукции за минувший год. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В прошлом году по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было исследовано свыше 160 тысяч проб мясной продукции.

Согласно итогам исследований, доля мясных продуктов, которые не соответствовали нормам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, в последние годы остается на низком уровне.

Отмечается, что по содержанию химических загрязнителей удельный вес проб продукции, которая не соответствует гигиеническим нормам, в последние годы составляет менее 1%, а за прошлый год — 0,05%. По микробиологическим показателям гигиеническим нормам не соответствовало 4,1%. 

Также в сообщении говорится, что по физико-химическим показателям не соответствовало нормам 2,4% проб мясной продукции, а по содержанию антибиотиков — 0,2%. 

В заключение отмечается, что за прошлый год специалисты Роспотребнадзора забраковали 12 тысяч 670 партий мясной продукции, которая не соответствовала установленным требованиям, объемом более 270 тонн.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.02.2018 12:37
- гость -

Роспотребнадзор забраковывает только явно отравленные и зараженные продукты? Почему не бракуются фальсификаты, какими в России забиты все прилавки.

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