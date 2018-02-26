Применение онлайн-касс в торговле и бизнесе обсудят в Барнауле

Группа компаний "Ритейл Сервис" приглашает собственников и руководителей бизнеса принять участие в бесплатном семинаре на тему "54-ФЗ: онлайн-кассы в торговле и бизнесе" в Барнауле.
Как сообщили в компании, в семинаре примут участие представители ФНС по Алтайскому краю, ведущие российские разработчики программного обеспечения и кассового оборудования – компании АТОЛ и ЭВОТОР, а также крупнейший оператор фискальных данных – Платформа ОФД (г. Москва).
На семинаре будут обсуждаться:
- Особенности применения онлайн-касс для ООО и ИП
- Готовые решения на рынке для сфер торговли, HoReCa и услуг, а также интернет-магазинов (с демонстрацией оборудования)
- Новый порядок передачи фискальных данных в ФНС. Роль ОФД
- ЕГАИС 3.0 – новые правила продажи алкоголя
В качестве бонуса всем участникам семинара будет предоставлена скидка на приобретение онлайн-касс, а также пошаговая инструкция, как подготовиться к 54-ФЗ с максимальной пользой для бизнеса, минимальными затратами и избежать штрафов.
Мероприятие состоится 1 марта 2018 года по адресу: г. Барнаул, ДК "Сибэнергомаш", пр-т Ленина, 147, в 10:00. Участие в семинаре бесплатное, однако обязательна предварительная регистрация, так как количество мест для участников строго ограничено.
Чтобы записаться на семинар, выберите удобный для Вас вариант:
- заполните специальную форму;
- позвоните по телефону: +7 (3852) 282-582;
- или напишите на электронную почту: sales@rssib.ru (с пометкой "Семинар 1 марта 2018 года в Барнауле").
Справка: Основная специализация группы компаний "Ритейл Сервис" — автоматизация бизнес-процессов и продажа контрольно-кассовой техники.
"Ритейл Сервис"
г. Барнаул, пр-т Калинина, д. 116/44
+7 (3852) 282-582
www.rssib.ru
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