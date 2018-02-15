Фото: oceanexplorer.noaa.gov
Геологи из Университета Кобе нашли у берегов Японии супервулкан, который содержит 34 кубических километра магмы. В случае извержения он может унести жизни 100 миллионов человек, пишет РИА "Новости" со ссылкой на журнал Scientific repots, опубликовавший исследование.
Агентство уточняет, что специалисты изучали кальдеру Кикай — кратер вулкана, извержение которого 7,3 тысячи лет назад привело к гибели цивилизации на юге Японии. Ученые нашли внутри вулкана купол радиусом 10 километров и высотой 600 метров, который содержит магму.
Авторы исследования изучили неровности на поверхности дна и выяснили, что купол растет. Закончиться этот процесс, как они полагают, может мощным извержением, которое вызовет цунами, способное достичь побережья Китая, Южной и Северной Америки.
Также в воздух будет выброшено много пепла, который приведет к "вулканической зиме" на некоторых японских территориях. Ученые считают, что такое событие может произойти с вероятностью в 1%.
Комментарии
У учоных есть несколько тысяч лет, чтобы осознать масштабы грядущей трагедии и смириться.
Авторы исследования изучили неровности на поверхности дна и выяснили, что купол растет. Закончиться этот процесс, как они полагают, может мощным извержением, которое вызовет цунами, способное достичь побережья Китая, Южной и Северной Америки.
А до берегов России - руки коротки!!!!