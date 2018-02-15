Фото: облепиха22.рф
Госинспекция Алтайского края намерена привлечь застройщика в лице ООО "СОЮЗ" к ответственности за незаконную эксплуатацию гостиничного блока в Новоалтайске.
Как отмечают в ведомстве, речь идет об объекте по адресу: улица Дорожная, 13. По этому адресу находится ресторанно-гостиничный комплекс "Облепиха".
"Застройщик известил краевую Госинспекцию о начале строительства здания после завершения строительных работ. По извещению застройщика ООО "СОЮЗ" о начале реконструкции четырехэтажного гостиничного блока по ул. Дорожная, 13 в г. Новоалтайске инспекцией 30.01.2018 проведена проверка. В ходе проведения проверки установлено, что строительно-монтажные работы на объекте не ведутся, так как реконструкция завершена, и гостиничный блок эксплуатируется без разрешения на ввод", — констатируют в ведомстве.
В Госинспекции добавляют, что фактически реконструкция объекта была выполнена в полном объеме без участия надзорного органа, и теперь отсутствуют основания для подтверждения выполненных работ и выдачи заключения о соответствии возведенного объекта проектной и технической документации.
Также указывается, что застройщик будет вынужден в судебном порядке доказывать надежность и безопасность реконструированного объекта. В данный момент Госинспекция готовит материалы для привлечения застройщика к административной ответственности за незаконную эксплуатацию объекта.
Комментарии
До кучи надо бы отшлёпать тех, кто давал разрешения на временное подключение к сетям на время строительства и на постоянное после фактического ввода в эксплуатацию.
Там администрация края завязана, поэтому им все можно.
Знаю потому что принимал участие