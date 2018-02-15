Фото: facebook.com
Советник по политическим вопросам американского посольства в Эстонии Брайан Тимм-Брок купил для личного пользования машину "ВАЗ 2106" 1987 года выпуска. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на официальную страницу посольства в Facebook.
Дипломат признается, что всегда хотел машину, которая будет выделяться на фоне других. Тимм-Брок написал, что сделал хороший выбор. "Я, в отличие от отца, ставлю на первое место интересный внешний вид, а не качество", — цитирует его слова агентство.
Дипломат отметил, что купил "Жигули", которые стали его первым личным авто, чтобы отпраздновать 30-летие. Для управления машиной американцу пришлось научиться пользоваться ручной коробкой передач. Вместе с авто он купил кепку, на которой по-русски написано "Давай".
Комментарии
Очень сильно на кавказца похож... "Лада-седааан, не баклажааан...."
По-любому над животными ещё издевается или ещё чего...
С какого фига разбазариваем свое достояние? Запретить америкосам продавать Жигули!
А Грудинин кормит грудью?