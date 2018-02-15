Фото: earth-chronicles.ru
Резкое похолодание придет в Алтайский край в четверг, 15 февраля — ощутимое падение температуры воздуха начнется к вечеру.
Если сегодня днем температура составляет -5...-10 градусов, местами по краю будет до +4 градусов, то к вечеру похолодает до -16 градусов, в ночь на пятницу температура может опуститься вплоть до -28 градусов.
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Завтра днем в регионе температура составит -11...-16 градусов, в предгорьях будет -6...-11 градусов. При этом ожидается усиление ветра до 13 метров в секунду.
Также в ближайшие сутки ожидается снег в отдельных районах, на дорогах будет гололед.
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