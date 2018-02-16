17 и 18 февраля будут отмечать Масленицу, поэтому главными событиями выходных станут различные празднования и народные гулянья на свежем воздухе.
В субботу в 13:00 в Новотырышкино на территории туристических комплексов "Сибирское подворье" и "Золото Алтая" состоится торжественное открытие фестиваля "Сибирская Масленица – 2018". Гостей ожидают всевозможные развлечения: выступления фольклорных коллективов, развлекательные программы, разнообразные ярмарочные потехи и аттракционы, конкурсы, блинные и охотные ряды, мастер-классы по народным ремеслам, а также большой балаганный концерт с участием групп "Дуня" (Минусинск), "Отава Ё" (Санкт-Петербург) и Антона Заволокина с ансамблем "Вечёрки" (Новосибирск).
Центральным мероприятием фестиваля "Сибирская Масленица" неизменно будет конноспортивный праздник. Гвоздь соревнований — единственные в мире забеги русских троек, сформированных из лошадей призовых пород.
Подробную информацию о фестивале можно узнать на сайте: www.siberianmas.ru и по телефонам +7 (905) 984-79-27, +7 (963) 575-55-58.
В 16:00 в Барнауле начнется "Масленичный разгуляй". Пройдет он в "Барнаульской крепости" (Социалистический проспект, 97). В программе – скоморохи с песнями и плясками, соревнования на ходулях, бои мешками, подвижные игры для детей, хороводы и сжигание шестиметрового чучела. Участников соревнований ожидают призы. Всех гостей парка угостят свежеиспеченными блинами и травяным чаем, который будет приготовлен в настоящем русском самоваре на дровах.
Все выходные в Барнауле с 11:00 до 19:00 в Творческом пространстве Кислород (Льва Толстого, 30) будет работать Ярмарка Krafti Market, вход свободный. Гости ярмарки могут приобрести трендовые стильные аксессуары и украшения, интерьерные вещи, необычные сладости, экологически чистую косметику и многое другое. Кроме того KRAFTiMarket – это отличная возможность провести выходной. Здесь проводят творческие мастер-классы, можно послушать живую музыку, поучаствовать в лотереях, продегустировать вкуснейшие сладости и напитки. Подробнее в группе мероприятия.
В музее "Мир камня" в 14:00 расскажут, как возник Колыванский медеплавильный завод. Лекцию, которую проведет известный историк, краевед Вадим Бородаев, посвятят событиям 1726–1729 годов, которые стали началом демидовского освоения территории Алтайского края.
В филармонии в 17:00 начнется концерт "Песни сердца", на котором выступит заслуженная артистка России, солистка Большого театра Яна Иванилова. В это же время в МТА покажут сценическую фантазию по прозе Валерия Золотухина "Храни тебя Бог".
А в 17:30 в театре драмы можно будет посмотреть спектакль по мотивам повести Александра Пушкина "Барышня-крестьянка".
В 17:00 можно будет поболеть за хоккей клуб "Алтай", который сразится с ХК Челны. Матч состоится в Дворце зрелищ и спорта.
В 18:00 жителей и гостей города ждет театр-студия "Nahaliro", которая представит своим зрителям спектакль "У ворот" по пьесе Юрия Хортиева. Это современная экспериментальная трагикомедия о людях, которые начинают ценить простые радости жизни, лишь оказавшись в "трудной ситуации". Мероприятие пройдет на теАRТральной площадке "СПИЧКА".
В последний день Масленичной недели праздничная программа пройдет в парке "Центральный" (Социалистический, 11). Гостей, пришедших с 11:00 до 12:00, ждут бесплатные блины с горячим чаем. В течение дня все желающие смогут принять участие в фотоконкурсе. Для этого необходимо сделать яркую, креативную фотографию на территории парка, выложить ее "ВКонтакте", Instagram с хештегом #паркцентральный, подойти к администратору парка и получить подарок. В 12:00 в парке начнется большая музыкально-игровая программа при участии Образцового коллектива из Бийска "Театр "Куклы-Великаны". Гостей праздника ждут традиционные масленичные игры и забавы, много музыки и танцев, а также призы и подарки от партнеров праздника. В 14:00 состоится прощание с Масленицей и ее сожжение. На протяжении всего праздника на территории парка можно будет полакомиться блинами, сладостями и даже кашей, приготовленной на полевой кухне.
Кроме того, парк объявил конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело "Боярыня Масленица". Победителя наградят памятным дипломом и денежным призом. Лучшая Масленица останется в парке, остальные для соблюдения традиций празднования будут сожжены. Общий призовой фонд равен 5000 рублей. Куклу-чучело Масленицы необходимо принести в парк 18 февраля с 9:00 до 11:00.
В 12:00 в ТЦ "Ультра" (Ленина, 10, 3-й этаж) пройдет мастер-класс по мыловарению, где мастерицы помогут сделать сувенир к 23 февраля. Запись предварительная, количество мест ограничено. Записаться можно по телефону +7 (923) 726-73-96.
Вечером любителей театра ждут в драме, где в 17:30 пройдет показ сатирической комедии "Зойкина квартира". А в "Доме актера" (Льва Толстого, 30) зрителей удивят пластической драмой "Паранджа" от мастерской "Амон-Ра", начало в 19:00. Стилистической основой спектакля является вдохновение техникой Modern Dance, спектакль отражает жизнь общества в современном мире, где люди всё меньше и меньше прячут своё тело под одеждой, но зато скрывают свои секреты и сокровенные тайны.
Подробности в группе "Дома актера".
В филармонии в 17:00 выступит органист Кафедрального собора из Франции Хайнрих Вальтер, известный по всему миру как талантливый музыкант и автор множества транскрипций симфонических произведений для органа.
Любители рока могут завершить выходные на концерте группы "КняZz", пройдет мероприятие в клубе "Фараон", а начнется в 18:00. Музыканты представят свой новый альбом "Узники Долины Снов", а также любимые их поклонниками хиты времён легендарного "Короля и Шута".
Комментарии
а хоккей во дворце опять забыли!! по рюмахе блином закусили и вперед поддерживать хк алтай