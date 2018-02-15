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Полицейские обнаружили и изъяли 22 куста конопли и полкилограмма марихуаны у молодого жителя Новосибирска. Об этом пишет портал "НДН.Инфо".
В полиции отметили, что в конце января им поступило сообщение о том, что в квартире дома на улице Серебренниковской 22-летний парень выращивает коноплю. После этого стражи порядка решили провести обыск.
Проверка подтвердила подозрения — правоохранители задержали молодого новосибирца. В квартире, которую снимал молодой человек, нашли и изъяли свыше 500 граммов марихуаны и 22 куста конопли, которую новосибирец выращивал с целью изготовления наркотика.
По факту организации наркоплантации были возбуждены уголовные дела о культивировании, хранении и изготовлении наркотиков. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.
Комментарии
В квартире, которую снимал молодой человек..."
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Соседка вложила
теперь уж точно не придется платить за съем жилья
1) Новосибирец разбил плантацию конопли в своей квартире
2) В квартире, которую снимал молодой человек, нашли и изъяли...
спрашивается, зачем он снимал квартиру, если у него была своя?
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Паренька звали не Уинстон? Там на квартире не обнаружили обдолбанную деваху с пулеметом "Брен"?