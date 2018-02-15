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Центробанк лишил лицензии уфимский банк "Уральский капитал". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сайт регулятора.
Отмечается, что лицензия была отозвана у банка из-за нарушения законов о регулировании банковской деятельности. Кроме этого, существовала реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков из-за использования рискованной бизнес-модели: банк размещал свои средства в низкокачественные активы, выдавая кредиты компаниям, которые связаны с деятельностью собственника "Уральского капитала".
Кроме этого, регулятор, оценив кредитные риски, выявил существенное снижение капитала банка и предпосылки к банкротству.
В сообщении сказано, что Банк России вводил ограничения на привлечение вкладов населения, однако "Уральский капитал" не предпринял никаких действенных мер для нормализации своей работы.
В уфимский банк уже назначена временная администрация.
"Уральский капитал" является участником системы страхования вкладов. Согласно данным Центробанка, он занимал 225-е место по объему активов в банковской системе страны.
Ранее первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин заявил, что регулятор стремится к тому, чтобы отзыв банковской лицензии стал экстраординарным и редким событием.
Он напомнил, что Банк РФ все еще хочет отойти от "карательного" и "наказательного" банковского надзора к консультативному. Но для этого, отметил Тулин, нужно очистить сектор от недобросовестных игроков и достичь нового уровня доверия населения.
Комментарии
Вкладчикам "Уральского капитала", снимавшим деньги со своих счетов нужно готовиться к судам с Агентством по страхованию вкладов и возвращением денег обратно на счет в банке, как это произошло в Татарстане.