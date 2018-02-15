Фото: vk.com/la_altay
Доследственную проверку по факту исчезновения 19-летнего жителя села Хабазино Топчихинского района Алтайского края проводит региональное управление СКР.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что Антон Журавлев пропал 24 декабря прошлого года. В Следственном комитете уточняют, что он исчез, уйдя из дома.
Приметы молодого человека: рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, короткие, глаза серо-голубые.
Граждан, что-либо знающих о месте нахождения разыскиваемого, просят обращаться по телефонам: 8 (3852) 29-80-39 или 02 (для абонентов мобильной связи 102).
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