Фото: сайт Барнаула
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в четверг, 15 февраля, побывал в строящейся школе в квартале 2008, где провел совещание с главой Барнаула Сергеем Дугиным. Там он анонсировал важные перемены в строительной отрасли региона. В частности, подрядчики намерены возводить социальные объекты в новых микрорайонах за счет собственных оборотных средств.
"Мы готовы строителям предложить вариант, когда они будут возводить образовательные учреждения по проектам, которые уже прошли государственную экспертизу. Такие школы строители будут возводить за счет собственных оборотных средств и кредитов в банках. А мы будем такие объекты уже выкупать построенными. Готовы рассматривать вопрос о выкупе таких школ на стадии незаконченного строительства. Мы строителям не предлагаем концессионные варианты расчета на 10 лет. При более приемлемых вариантах мы готовы осуществить одномоментные выплаты подрядчикам по полной стоимости. Я даю гарантии", — сказал губернатор Карлин.
Как сообщил глава города Барнаула Сергей Дугин, до 2025 года в городе будет построено еще 8 школ. Благодаря этому будет полностью решен вопрос односменного обучения. Кроме того, эту проблему помогут решить строительством пристроек. В ближайшем пригороде Барнаула уже возникает потребность строительства подобных социальных объектов.
Отметим, что о необходимости строительства школ подрядчиками за счет собственных средств губернатор Карлин говорил еще в прошлом году.
Комментарии
Думаю, строители с радостью откликнутся на это предложение, строить школы за свой счет под гарантии назначаемого губернатора.
Хорошая идея, назревшая. Для начала неплохо, а на будущее стоило бы расширить перечень инфраструктуры. Кроме школ требуются детские сады и поликлиники.
Я даю гарантии...
Ога, вложить миллионы, а потом на Авито школы продавать?
вангую... у Шонии выкупит
Вот теперь попрет строительство социальной инфраструктуре в Барнауле! Как долго строители ждали такой инициативы... Только почему-то их радостных комментариев в материале нет?
И сколько кв.м стоить будет в новых домах?
Ура, ура, госзаказы на школостроение!
Интересно, как на баланс будут ставить? Типа меценатство? Так получается и для застройщика "стиральная машинка" под боком - бабло выводить в сторону...