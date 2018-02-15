Пятница, 16 Февраль, 01:45

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,59
€ 70,67
553282
-14°
Обь
287см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение Ан-148 в Подмосковье Олимпиада-2018 в ПхёнчханеМасленица-2018
Новости

Застройщики начнут строить новые школы в Барнауле на свои личные деньги

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
О такой договоренности заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин

Фото: сайт Барнаула

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в четверг, 15 февраля, побывал в строящейся школе в квартале 2008, где провел совещание с главой Барнаула Сергеем Дугиным. Там он анонсировал важные перемены в строительной отрасли региона. В частности, подрядчики намерены возводить социальные объекты в новых микрорайонах за счет собственных оборотных средств.

"Мы готовы строителям предложить вариант, когда они будут возводить образовательные учреждения по проектам, которые уже прошли государственную экспертизу. Такие школы строители будут возводить за счет собственных оборотных средств и кредитов в банках. А мы будем такие объекты уже выкупать построенными. Готовы рассматривать вопрос о выкупе таких школ на стадии незаконченного строительства. Мы строителям не предлагаем концессионные варианты расчета на 10 лет. При более приемлемых вариантах мы готовы осуществить одномоментные выплаты подрядчикам по полной стоимости. Я даю гарантии", — сказал губернатор Карлин.

Как сообщил глава города Барнаула Сергей Дугин, до 2025 года в городе будет построено еще 8 школ. Благодаря этому будет полностью решен вопрос односменного обучения. Кроме того, эту проблему помогут решить строительством пристроек. В ближайшем пригороде Барнаула уже возникает потребность строительства подобных социальных объектов.

Отметим, что о необходимости строительства школ подрядчиками за счет собственных средств губернатор Карлин говорил еще в прошлом году.

 

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

15.02.2018 15:14
- гость -



Думаю, строители с радостью откликнутся на это предложение, строить школы за свой счет под гарантии назначаемого губернатора.

0  0
15.02.2018 15:37
- гость -

Хорошая идея, назревшая. Для начала неплохо, а на будущее стоило бы расширить перечень инфраструктуры. Кроме школ требуются детские сады и поликлиники.

1  0
15.02.2018 15:42
- гость -

Я даю гарантии...
Ога, вложить миллионы, а потом на Авито школы продавать?

0  0
15.02.2018 16:09
- гость -

вангую... у Шонии выкупит

0  0
15.02.2018 17:58
дуськапутешественница

Вот теперь попрет строительство социальной инфраструктуре в Барнауле! Как долго строители ждали такой инициативы... Только почему-то их радостных комментариев в материале нет?

0  0
15.02.2018 18:09
- гость -

И сколько кв.м стоить будет в новых домах?

0  0
15.02.2018 18:10
Радостный строитель

Ура, ура, госзаказы на школостроение!

0  0
15.02.2018 21:10
- гость -

Интересно, как на баланс будут ставить? Типа меценатство? Так получается и для застройщика "стиральная машинка" под боком - бабло выводить в сторону...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
01:23
Названа необходимая для эмоционального равновесия сумма денег 0
00:12
Рогозин показал экипировку российского "солдата будущего" 0
23:55
Алтайская лыжница выиграла вторую медаль молодежного первенства России 0
23:31
ПФР сообщил о планах по повышению пенсий в России к 2030 году 0
23:18
Лишь 7% россиян чувствуют себя одинокими 0
22:39
Издание Vulture составило рейтинг лучших фильмов об Олимпийских играх 0
22:09
Российский союз автостраховщиков объяснил изменение правил техосмотра 0
21:54
Патриарх Кирилл назвал ряжеными неправославных казаков 0
21:27
ЦИК передаст в МИД около 2 млн бюллетеней для зарубежных избирателей 0
21:19
Кубанский судья обматерил адвоката и назвал его клиентов "тупорогими" 1
20:45
Кудрин рассказал об увольнении трети чиновников 1
20:29
Россиянам пообещали пенсии по 25 тысяч рублей 2
20:13
Москва впервые признала гибель россиян в Сирии из-за удара США 0
19:48
Экс-директор новосибирского лагеря получил срок за падение девочки из окна 1
19:21
Российская лыжница пожаловалась на травлю в соцсетях 4
19:08
Коротко о главном: зарплатный вопрос, сокращения в ГИБДД и Телецкое озеро
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 15 февраля
18:46
Песков: Путин не засекречивал информацию по россиянам в Сирии 2
18:24
Порошенко раскрыл основные темы телефонного разговора с Путиным 3
18:06
СМИ: путешественник во времени из 2118 года показал "фото из будущего" 2
17:50
Молодой житель Алтая украл из магазина колбасу, спиртное и конфеты 2
17:34
Житель Алтайского края получил срок за смертельное избиение своего брата 0
17:23
Барнаульский зоопарк приняли в Союз зоопарков и аквариумов России 2
17:11
Когда в 2018 году православные отмечают Прощеное воскресенье? 1
17:04
Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в школе 2
16:50
Директора на Алтае привлекли к ответу за сломанный позвоночник школьника 5
16:32
Под Псковом торжественно открыли забор из горбыля после семи лет стройки 5
16:23
Лишенный прав водитель автобуса в Барнауле вышел на маршрут нетрезвым 21
16:13
Фрагмент метеорита продали на аукционе в США за 237 тысяч долларов 0
16:04
Количество штрафов для автомобилистов на Алтае за год увеличилось в 2 раза 0
15:49
Что такое Штандарт президента России, как он выглядит и где хранится 1
15:37
ЕР приостановила партийное членство экс-депутата, избившего диджея Smash 1
15:21
МАК расшифровал данные речевого самописца разбившегося в Подмосковье Ан-148 33
15:12
Жесткое столкновение Toyota Mark II и КамАЗа произошло в Барнауле 5
15:03
Застройщики начнут строить новые школы в Барнауле на свои личные деньги 8
14:47
Сил и средств хватает: как сокращения в полиции затронут Алтайский край 8
14:31
Черный прямоугольник, или Почему на YouTube перестали запускаться ролики 0
14:23
Молодой отец в Самарской области устроил пожар, в котором погибли его дети 2
14:15
СК ведет проверку из-за пропажи 19-летнего юноши в Алтайском крае 0
14:04
Всем, кто рулит: зачем водителей поделят на любителей и профессионалов 17
13:52
Центробанк отозвал лицензию у банка "Уральский капитал" 1
13:32
Новосибирец разбил плантацию конопли в своей квартире 4
13:23
Из тепла до +4 в морозы под -30: резкое похолодание ударит по Алтаю 0
13:14
Дипломат из США купил в Эстонии старые "Жигули" 4
13:02
Госинспекция заявила о незаконной эксплуатации гостиницы в Новоалтайске 2
12:51
Ученые: Японию может уничтожить подводный супервулкан 2
12:40
Как считается штраф, если сломался электросчетчик, а хозяин дома не заметил 32
12:32
Сохранение Телецкого озера: что сделают на уникальном природном объекте 5
12:21
Более 270 тонн мясной продукции забраковал Роспотребнадзор за 2017 год 1
12:12
Где и как Барнаул отпразднует Масленицу: инфографика 0
12:04
Суши, цветы и сюрпризы: как барнаульцы отметили 14 февраля 15

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.