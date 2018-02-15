Фото: ptzgovorit.ru
В селе Лозовка Самарской области 25-летний мужчина устроил пожар, в результате которого погибли три маленьких ребенка, пишет Life со ссылкой на СУ СКР по региону.
Следователи отметили, что глава семейства признался в том, что устроил пожар. Мужчина, будучи пьяным, поджег свои вещи в квартире и убежал.
Издание пишет, что 30-летняя супруга мужчины смогла покинуть дом при помощи соседей, еще четверо детей сами вышли из горящего помещения. Двое погибших детей родились в 2017 году, еще один — в 2015-м.
Тела малышей обнаружили после ликвидации возгорания на месте ЧП.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении поджигателя.
Добавим, что инцидент произошел накануне, 14 февраля. Пожар площадью 50 квадратных метров был ликвидирован в 22:08.
Комментарии
25 лет - 7 детей , не скучно...
что за мра зота так плодится, а другие ради детей готовы на все, а нету