Фото: hron.ru
Сокращение штатной численности МВД России на 10 тысяч человек, санкционированное президентом Владимиром Путиным, затронуло и Алтайский край. При этом, как заверил начальник управления ГИБДД ГУ МВД по региону Петр Богомолов, в Госавтоинспекции хватает сил и средств.
Во время пресс-конференции, состоявшейся 15 февраля, Петр Богомолов не озвучил, сколько именно сотрудников ГИБДД в крае попадает под сокращение.
В то же время, говоря о личном составе Госавтоинспекции, он подчеркнул, что людей в ведомстве достаточно для выполнения любой задачи.
"Сил и средств достаточно, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойность дорожного движения", — сказал начальник ГИБДД.
Отметим, что по состоянию на конец 2017 года в Алтайском крае работало более 1600 сотрудников ГИБДД.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что с 1 января 2018 года предельная штатная численность органов внутренних дел РФ составляла 894 871 человек. Ранее, напомним, она была установлена в количестве 904 871 штатной единицы.
Позже стало известно, что сокращения затронули именно подразделения ГИБДД.
Комментарии
Толку то от них...
На ДТП без пострадавших давно не выезжают, бейся пьяным - не хочу. Порегулировать заторы - не для них. А после сокращения, наверное, и будут только протоколы по камерам оформлять.
Зачем сокращать, перевести их в нацгвардию, скоро там штатная численность возрастет. К этому идет.
15.02.2018 15:07
- гость -
На ДТП без пострадавших давно не выезжают, бейся пьяным - не хочу. Порегулировать заторы - не для них. А после сокращения, наверное, и будут только протоколы по камерам оформлять.
Не барское это дело в майорских погонах регулировать движение и ДТП оформлять.....
сократите зарплату начальнику ГИБДД , его замам и не надо будет никого сокращать, можно будет с десяток гайцов даже еще набрать.
пьяных на дороге немеренно стало, можно по городу весь вечер ездить и не одного экипижа не встретить,
С себя бы начал, давно на пенсии....
батальон ДПС хотели по районным отделам раздать , раздадут ,нет ?