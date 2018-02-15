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МАК расшифровал данные речевого самописца разбившегося в Подмосковье Ан-148

, ИА "Амител"
Пилоты сразу заметили расхождения в показателях скорости и не могли понять, с чем это связано

Фото: riafan.ru

Специалисты МАК смогли расшифровать данные речевого самописца Ан-148, который упал в Подмосковье. Об этом пишет Life, ссылаясь на Telegram-канал Mash.

Как стало известно, пилоты воздушного судна сразу заметили расхождения в показателях скорости и не могли понять, с чем это связано. После этого они выключили автопилот и начали снижаться, но делать этого было нельзя. Перед падением началась паника, и ситуация вышла из-под контроля.

Самолет Ан-148 компании "Саратовские авиалинии" разбился днем 11 февраля спустя несколько минут после взлета. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Напомним, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Согласно одной из версий, датчики скорости обледенели и работали неправильно, потому что не был включен их обогрев.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.02.2018 15:30
- гость -

- И еще один интересный момент про самолет Ан-148. На нем летает украинский президент.

То есть он мог бы и на Боинге летать, но "рискует" подниматься каждый раз в небо на это машине.

0  0
15.02.2018 15:34
Гость

Исходя из изложенного, самолет просто упал. Тогда где воронка от столкновения с землей целого самолета и почему фрагменты разбросало на площадь более 30 га? И пилоты не первый день за штурвалом. Очевидцы про вспышку в воздухе говорили...
Правды не узнаем...

0  1
15.02.2018 15:40
- гость -


15.02.2018 15:34
Гость
Есть видео падения. На нем видно, что самолет падал без огня. Вспышка была при ударе об землю

1  0
15.02.2018 15:42
- гость -

Действительно, воронки нет... И вообще нет ни одной фото с места падения с обломками, кроме одной фотографии с нечто напоминающим искареженную часть чего-то... В СМИ попали фотографии с места трагедии другого АНа, случившейся ранее.

0  0
15.02.2018 15:43
- гость -

Очевидцы говорили про взрыв в воздухе, затем еще один взрыв на земле...

0  0
15.02.2018 15:43
- гость -

Есть видео падения. На нем видно, что самолет падал без огня. Вспышка была при ударе об землю


откуда тогда такой разброс фрагментов и такое их количество?

0  0
15.02.2018 15:45
ИМХО

Если было все так, как написано в этой статье, то почему пилоты не сообщили на землю о возникших неполадках на борту, почему сами приняли решение о снижении и не подали сигнал бедствия??? КАЛИБР - как твое мнение? Это похоже на правду?

0  0
15.02.2018 15:48
- гость -

Есть видео падения. На нем видно, что самолет падал без огня.

Это видео могло быть смонтировано. Весьма сомнительно что те избушки, которые расположены недалеко от предполагаемого места падения, оснащены системой видеонаблюдения! Зачем в деревне камера, снимающая чисто поле???

0  0
15.02.2018 15:58
- гость -

Рекомендую почитать, как в Домодедово чуть не разбился Ту-154Б-2 в дату 21 мая 1986 года, как разбился А-330 в дату 1 июня 2009 года... Случаи аналогичные.

0  0
15.02.2018 16:10
- гость -

"Как стало известно, пилоты воздушного судна сразу заметили расхождения в показателях скорости и не могли понять, с чем это связано."
П - профессионализм!

0  0
15.02.2018 16:15
- гость -

Рекомендую почитать, как в Домодедово чуть не разбился Ту-154Б-2 в дату 21 мая 1986 года, как разбился А-330 в дату 1 июня 2009 года... Случаи аналогичные.

Ну ты умник, сидишь на Амике, рекомендации даешь! А пилоты разбившиеся не знали о таких случаях? Не проходили на стажировках и тренировках? Вроде бы обыватели даже теперь рассуждают о расхождении показателей приборов и о причинах, приводящих к таким расхождениям... Короче, НЕ ВЕРЮ! Слишком все просто. Как будто пацаны зеленые летели первый раз в первый класс...

1  0
15.02.2018 16:20
- гость -

15.02.2018 16:15
- гость -

Короче, НЕ ВЕРЮ! Слишком все просто. Как будто пацаны зеленые летели первый раз в первый класс...

-------------
Ну не верь, а мне-то что?!

0  0
15.02.2018 16:22
- гость -

Сторонники теории заговора, вам вопрос:
1.Для чего скрывать что либо, о провинциальной авиакомпании?
2.Если это теракт, где те, кто взял бы его на себя? Зачем взрывать 60 человек, когда можно 200?
3.Кто лично беседовал с очевидцами? Журналисты, так в первых новостях еще говорили что самолет 20 минут летел. Или вы не в курсе, что новость надо выложить быстрее, а качество новости уже давно ни кого не волнует.

0  0
15.02.2018 16:25
- гость -

Ну не верь, а мне-то что?!

Вот именно, люди гибнут. А ты сидишь - "мне то что". А правды мы не узнаем похоже никогда.

0  0
15.02.2018 16:28
- гость -

Я, как не сторонник теории заговора, все же допускаю мысль о необходимости иного информационного повода в момент, когда назревает скандал с ихтамнетами в Сирии. Это конечно может быть просто совпадение, не спорю. Но...

0  0
15.02.2018 16:37
- гость -

15.02.2018 16:25
- гость -
вам нравится не верить и писать чушь, вы не хотите видеть такую грустную правду

0  0
15.02.2018 16:37
- гость -

Правильно! Проще всего свалить все на пилотов. Тем более, им уже все равно. Всегда так было

0  0
15.02.2018 16:39
- гость -

15.02.2018 16:25
- гость -

Ну вот ты сидишь, выступаешь... Что сделал лично ты для того, чтобы люди не гибли? Что? Кроме писанины в тырнете? У тебя активная жизненная позиция? Давай, предотвращай гибель! Хотя бы напиши заявление в прокуратуру - я мол, не верю! Требую тщательной проверки! Вот тогда тебя можно будет уважать!

0  0
15.02.2018 16:41
- гость -

15.02.2018 16:37
- гость -

Где чушь? То, что на самолете может замерзнуть датчик (тем более их 3шт) и пилоты якобы об этом не знали и не понимали что происходит? Это чушь? Это все равно, что ты не заправлял машину и горела лампочка топливного бака, а когда машина заглохла ты бы не понимал в чем причина и у тебя началась бы паника. Такой же абсурд.

1  0
15.02.2018 16:43
- гость -

15.02.2018 16:37
- гость -
Правильно! Проще всего свалить все на пилотов. Тем более, им уже все равно. Всегда так было
---
Если текстовая расшифровка соответствует тому, что написано в новости - то валить даже ничего особо не надо.

0  0
15.02.2018 16:45
- гость -

Кроме писанины в тырнете?

ну да, зачем писать что-либо в интернете. По твоей логике "а мне то что?" нужно тупо сидеть и не вякать.

0  0
15.02.2018 16:47
- гость -

ну да, зачем писать что-либо в интернете. По твоей логике "а мне то что?" нужно тупо сидеть и не вякать.
----------------------------
надень очки и еще раз прочитай, что тебе сказано.

0  0
15.02.2018 17:09
- гость -

Какая воронка? Вы что белены объелись? Это же не бомба. Никаких воронок никогда не бывает. А то, что все на мелкие кусочки разбросало, так баки то полные были, при ударе о землю и произошел взрыв.

0  0
15.02.2018 17:18
- гость -

Щас Казя завернет, как он бывало давил педали хвоста и грыз жолтый пенопласт

0  0
15.02.2018 17:23
Podkop

На авиафоруме есть выдержка из инструкции и там сказано, что на табло АНа есть в т.ч. три информера, которые перед взлётом показывают: обогрев датчика 1 (2,3) не включен и второй пилот их включает, табло гаснет. Либо они включили, но сигнал до датчиков не дошёл, либо не включили, но это странно, там ещё и звуковой сигнал трещит

0  0
15.02.2018 17:48
Podkop

И ещё момент, командир в качестве такового на АНе налетал 58 ч. из 60 ч.налёта с начала месяца, т.е. за 10 дней 60,5 часов налёта! ИМХО, это дохрена.
второй пилот-лётный стаж 2 года.

0  0
15.02.2018 18:27
- гость -

Это терракт?

0  0
15.02.2018 18:27
Doka

не летчик, но спрошу - обогрев датчиков летом отключают? или почему их надо включать руками?

0  0
15.02.2018 18:46
Podkop

Doka, не лётчик, но отвечу.Нет, не выключают, т.к. на эшелоне хоть зимой, хоть летом -50.Единственное наверное летом ему прогрев нужен меньшее кол-во времени.
Этот конкретно тип ВС оборудован ручным включением, а например на даже на древней модели Б-737 он автомат, они включаются по сигналу от стоек, когда самолет взлетел.

0  0
15.02.2018 19:24
- гость -

15.02.2018 18:27
Doka
И зимой и летом включать обязательно! Температура на высоте ниже 50 градусов.

0  0
15.02.2018 19:29
- гость -

Странно, что кого то удивляет, что после удара на скорости 800 !!! км / ч по прибору, а истинная значит была под 1000, случился взрыв с огромным разлетом мелких осколков. Для начала посчитайте энергию, которой обладал самолет в момент удара. Формула все та же из школьного курса физики.

0  0
15.02.2018 20:45
Podkop

Меня вот удивляет, что в 2011 г. аналогичный "грустный ослик" АН 148 разложился под Белгородом из-за этой же причины.Удивляет, что с 4 по 5 февраля на территории московского авиаузла было 7 инцидентов, связанных с отказом датчиков, но самолеты (не 148) слава богу не успели взлететь.Росавиация об этих фактах сообщила лишь 12.02 и попросила "быть аккуратнее".

0  0
15.02.2018 21:38
- гость -

Неужели так все просто. Обыкновенный датчик не сработал. Как ещё мы все живы?!

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