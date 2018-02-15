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Жесткое столкновение Toyota Mark II и КамАЗа произошло в Барнауле

, ИА "Амител"
Авария произошла в районе пересечения проспекта Калинина и улицы Ткацкой

Фото: vk.com/barneos22

Авария с участием КамАЗа и легкового автомобиля Toyota Mark II произошла днем в четверг, 15 февраля, на проспекте Калинина в Барнауле.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Отмечается, что столкновение произошло в районе пересечения Калинина с улицей Ткацкой.

В результате аварии легковушка получила очень серьезные повреждения. В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель Toyota, ему оказана медицинская помощь, не госпитализирован.

По факту инцидента проводится проверка.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.02.2018 16:07
- гость -

странно, что не столб

0  0
15.02.2018 16:29
- гость -

камаз в хлам, а Марку хоть бы что...

0  0
15.02.2018 16:45
- гость -

Не вытянул морковник супротив камаза..

0  0
15.02.2018 17:31
- гость -

Судя по количеству аварий с Марком 2 есть подозрение, что это один и тот же, просто каждую ночь он воскресает заново

0  0
15.02.2018 18:12
- гость -

Заднеприводный Марк2 это не машина, это диагноз... Проезжал, видел, жестко.

0  0
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