Дубовая бочка от "ТандырМана" – любимые напитки своими руками

Компания "ТандырМан" сегодня успешно реализует по всей России не только широкий ассортимент тандыров, печей и различных аксессуаров для приготовления полезной пищи. В ассортименте фирмы также натуральные дубовые бочки для самостоятельного приготовления спиртных напитков.
Выдержка алкоголя в дубовых бочках – один из древнейших способов создания высококачественных и ценных напитков, которые остаются "живыми", сохраняя все свои полезные свойства. Только такие емкости полноценно формируют вкус, аромат и цвет алкоголя, делая букет более насыщенным. Благодаря обилию пор в дубовой древесине вино активно насыщается кислородом, приобретая необычайную нежность и бархатистость.
Использование для производства бочек древесины дуба объясняется высокой насыщенностью этого природного материала полезными ферментами и большой плотностью волокон. Последнее гарантирует долгий срок службы бочек без появления течей. Стоит заметить, что в природе существует порядка четырехсот разновидностей дуба, но в производстве применяются лишь три: черешчатый, американский и скальный. Кстати, именно последний и используется для изготовления бочек от "ТандырМана".
Между прочим, в поисках альтернативы дорогостоящим дубовым бочкам человечество придумало дубовые чипсы. Однако, по мнению многих специалистов, их использование при производстве качественных вин не только недопустимо, но и вовсе является преступлением по отношению к истинным гурманам и почитателям этого древнего напитка.
Любопытно, что самые знаменитые и элитные спиртные напитки выдерживаются в небольших дубовых бочках (3, 5 и 10 литров). Почему маленький объем является эталоном? Объяснение простое — такие бочки имеют наибольшую площадь соприкосновения дуба с напитком, а значит, напиток получает от благородной древесины максимум насыщенности и аромата.
Сегодня в компании "ТандырМан" можно приобрести оптом и в розницу высококачественные дубовые бочки объемом от 5 до 50 литров, которые хорошо подойдут как для использования в частной винодельне, так и в ресторанах, базах отдыха и других подобных заведениях.
Если же говорить о самом тандыре, который положен в название компании "ТандырМан", то, как мы уже писали, это удобная мини-печь для приготовления пищи. Тандыр прост в обращении, понятен и не требует постоянного внимания в процессе приготовления различных блюд: загрузил в печь продукты, прикрыл крышкой и все. В итоге получается вкусная, ни с чем не сравнимая пища. Даже привычные блюда "заиграют новыми красками". Шашлык из тандыра очень мягкий и невероятно вкусный! Плов ароматный, рассыпчатый и буквально тающий во рту (готовится в казане, установленном на тандыр). Рыбу, мясо, лепешки, овощи и многое другое можно приготовить в такой чудо-печи, и привычные продукты удивят новым прекрасным вкусом.
В продаже у "ТандырМана" также оригинальная керамическая посуда, вручную раскрашенная традиционными восточными орнаментами. А еще деревянная и чугунная посуда, итальянские дровяные печи и многое другое.
Опытные консультанты магазина помогут выбрать подходящий вариант и ответят на все возникшие вопросы. Кроме того, есть возможность сделать заказ на сайте, на котором размещены фото, характеристики товара и полезная информация. Возможна доставка товара в пределах России. Новости, рецепты вкусных блюд и интересные факты можно найти в соцсетях компании "ТандырМан" - Instagram, YouTube, VK, ФБ.
Компания "ТандырМан"
Барнаул, пр. Калинина, д. 6
Тел.: 8 (3852) 691551, 8 (902) 998-7776
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