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Количество зарегистрированных штрафов для автомобилистов Алтайского края в 2017 году выросло на 59% благодаря внедрению системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Об этом журналистам в четверг, 15 февраля, рассказал начальник Управления ГИБДД Главного управления МВД России по краю Петр Богомолов.
По его словам, сегодня в регионе работает 57 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений. В этом году планируется установить еще 16 таких объектов. Богомолов отметил, что такие комплексы позволяют выявить намного больше нарушений. Так, за 2017 год по результатам работы стационарных и передвижных комплексов вынесено 408 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях. Это на 59% больше, чем в 2016 году. Фактически за год количество штрафов увеличилось в два раза.
Причем только 45% штрафов было выписано непосредственно сотрудниками ведомства. В среднем в день фиксируется три тысячи нарушений ПДД. Приборы, фиксирующие нарушение ПДД, устанавливают в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Благодаря этому водители становятся ответственнее.
Кроме того, в 2017 году выявлено более 100 нарушений правил стоянки транспортных средств. Количество дорожно-транспортных происшествий в крае сократилось на 3,1%, а пострадавших в них – на 2,8%. По сравнению с 2012 годом произошло сокращение аварийности на 27,3%. Это позволило выполнить все основные показатели.
За 2017 год в регионе зарегистрировано чуть больше трех тысяч ДТП. В них погибли 297 человек, еще почти 4 тысячи получили травмы различной степени тяжести.
В 2017 году количество ДТП по вине нетрезвых водителей снизилось на 5,8% (с 364 до 343), а число раненых в них людей — на 11,3% (с 521 до 462). К сожалению, на 43,3% стало больше погибших. Если в 2016 году этот показатель составлял 67 человек, то в 2017-м – 96. Петр Богомолов добавил, что в прошлом году практически не уменьшилось количество повторных нарушений, которые совершают водители, управлявшие автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.
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