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Решение о приостановке членства в "Единой России" бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева, подозреваемого в избиении известного музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash), приняли в партии.
"В связи с возбуждением уголовного дела на Александра Телепнева в соответствии с Уставом партии его членство в "Единой России" приостановлено. В партии нет неприкасаемых, несмотря на должности и регалии, все равны перед законом. Партийный билет "Единой России" – это повышенная ответственность перед людьми и обществом", — говорится в официальном заявлении ЕР.
В пермском региональном отделении правящей партии также заявили, что взяли ситуацию с избиением музыканта на контроль.
Напомним, что DJ Smash был избит в одном из ночных клубов Перми. Он получил серьезные увечья и опознал бывшего народного избранника Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича как людей, причинивших ему телесные повреждения.
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