Фото: cnbc.com
Редкий фрагмент метеорита весом свыше 30 килограммов, который был найден в Аризонском кратере в США, продали в ходе интернет-торгов аукционного дома Christie's за рекордные 237,5 тысяч долларов. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на канал CNBC.
Агентство пишет, что железный метеорит нашли в районе Аризонского кратера, который образовался после падения метеорита порядка 50 тысяч лет назад. Оценочная стоимость лота составляла от 150 до 250 тысяч долларов. Данных о покупателе космического объекта нет.
По словам экс-владельца метеорита Дэррила Питта, небесный объект является очень необычным экземпляром. "Большинство из них очень неокатанные, но у этого немного изогнутая поверхность, которая напоминает скульптуры Генри Мура", — цитирует его слова агентство.
В следующий раз аукционный дом планирует выставить на торги метеорит 10-17 апреля в Лондоне.
Это будет фрагмент небесного тела, которое упало рядом с городом Детройт (штат Мичиган, США) в январе 2018 года.
Комментарии