Фото: www.arnapress.kz
Сотрудники ГИБДД вечером 14 февраля задержали на проспекте Калинина в Барнауле водителя автобуса маршрута №37, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и будучи лишенным прав, сообщили в Управлении ГИБДД по Алтайскому краю.
Отмечается, что вечером в День всех влюбленных экипаж ДПС отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД города Барнаула за нарушение правил маневрирования остановил автобус "Паз 320540" городского маршрута № 37. За рулем находился 60-летний водитель.
В дальнейшем при проверке документов было выяснено, что водитель сел за руль нетрезвым. Однако мужчина отказался проходить медосвидетельствование в присутствии двух понятых. Вскоре выяснилось, что в отношении данного водителя в августе 2017 года было возбуждено дело об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
В ноябре постановлением мирового судьи Павловского района Алтайского края данному гражданину было назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев с наложением административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Таким образом, было установлено, что в действиях водителя присутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Гражданин был доставлен в отдел полиции по Октябрьскому району города Барнаула для дальнейших разбирательств. Пассажиры продолжили движение на попутных транспортных средствах.
Отметим, что 15 февраля на пресс-конференции с журналистами начальник управления ГИБДД по Алтайскому краю Петр Богомолов заявил, что в прошлом году было зафиксировано 127 ДТП с участием общественного транспорта. Это повлекло за собой гибель пассажиров.
Комментарии
еще тарифы поднять надо?
Несколько раз выручал 37-й, когда 20-го не было. А не хозяин ли 20-го маршрута команду ФАС дал?
Пазик 37 едет медленно из-за слабого мотора, не нарушает правила.
15.02.2018 16:51
- гость -
команду нажраться водиле? ты шизоид.
60-летний водитель Паза с закрытыми глазами проедет по маршруту.
Как пьяные водители уходят от погони асов ГИБДД?
15.02.2018 16:55
- гость -
Модератору можно оскорблять?
Подобрал достойные слова для 15.02.2018 16:55 -лицо нетрадиционной ориентации.
Почему удалили?
Модератор 15.02.2018 16:55 оскорбляет людей, заблокирйте пожалуста IP.
15.02.2018 17:04
- гость -
15.02.2018 16:55
- гость -
Модератору можно оскорблять?
спроси у него. а я тебя не оскорбил, а факт констатировал. придумать настолько конспирологическую версию только шизоид способен. или ты хозяин 37 маршрута и на тебя бухари без водительских удостоверений работают?
15.02.2018 16:55
команду нажраться водиле? ты шизоид.
-----------------------------------------------------
Ты презик использованный.
15.02.2018 17:09
16:55
У меня сосед алкаш на камазе работал, каждый вечер пьяный был, утром шел на работу. За 20 лет ни одной аварии.
Пойду нажрусь
Видел этого водителя, может он пьяный был, но водил хорошо, без рывков и никого дверями ни разу не прищемил.
Знал музыкантов. Все время выпившими играли, людям нравилось. Сколько человек выпил и какой у него опыт.
Читаю и понимаю, что в коментах похоже только водители автобусов и седят, себя оправдывают. Нормальный такую ахинею как наподобе: да он пьяный еще лучше, да с закрытыми глазами, да это не страшно итп писать не будет. Наверно не касалось горе от пьяного мудителя.
15.02.2018 17:13
- гость -
Гирина, у тебя фантазия хуже чем у старой проститутки.
15.02.2018 17:49
Белый
-------------------------------
Не поверишь. Из 15 знакомых водителей, 10 алкоголиков было. Сам не водитель и не пью. Половину водителей надо убирать с дорог.
15.02.2018 17:49
Белый
---------------------------------
Начинают пить с 7 вечера воскресенья и до 4 утра понедельника под окнами в машине, потом на работу.
На Яндекс-такси прыщавые таксисты хоть и трезвые, но на дорогу не смотрят.
Как пьяные водители уходят от погони асов ГИБДД?
что б ты под такого водителя на Пазике попал ,тогда и узнаеш идиот.