Фото: vk.com
Торжественное открытие забора из горбыля состоялось в поселке Пушкинские Горы Псковской области. Сооружение, возведенное рядом с местной школой-интернатом, строилось на протяжении семи лет, пишет Life со ссылкой на местные СМИ.
Издание отмечает, что суд еще в 2011 году потребовал установить забор вокруг Пушкиногорской санаторной школы-интерната, однако в течение этих лет на забор не могли выделить деньги. Недавно местные предприниматели выделили учреждению горбыль, после чего забор был сделан.
По данным местных СМИ, после завершения работ директор интерната вручил всем строителям благодарственные письма. Руководство школы подчеркивает, что забор из горбыля является лишь временной мерой.
Комментарии
Руководство школы подчеркивает, что забор из горбыля является лишь временной мерой.
Из жизни: НЕТ НИЧЕГО ПОСТОЯННОГО,ЧЕМ ВРЕМЕННОЕ!!!
зато сириянаш
Суперновость. Как раз для сайта "Сделаноунас".
Угадай страну по фото
Марти МакФлай вообще был бы в шоке
Зато на новую Олимпиаду-2018,в Сочи,с каким-то охренительным призовым фондом,деньги нашли.Мутко потирает руки.