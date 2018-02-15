Пятница, 16 Февраль, 01:45

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,59
€ 70,67
553282
-14°
Обь
287см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение Ан-148 в Подмосковье Олимпиада-2018 в ПхёнчханеМасленица-2018
Новости

Под Псковом торжественно открыли забор из горбыля после семи лет стройки

, ИА "Амител"
Забор потребовал установить суд в 2011 году

Фото: vk.com

Торжественное открытие забора из горбыля состоялось в поселке Пушкинские Горы Псковской области. Сооружение, возведенное рядом с местной школой-интернатом, строилось на протяжении семи лет, пишет Life со ссылкой на местные СМИ.

Издание отмечает, что суд еще в 2011 году потребовал установить забор вокруг Пушкиногорской санаторной школы-интерната, однако в течение этих лет на забор не могли выделить деньги. Недавно местные предприниматели выделили учреждению горбыль, после чего забор был сделан.

По данным местных СМИ, после завершения работ директор интерната вручил всем строителям благодарственные письма. Руководство школы подчеркивает, что забор из горбыля является лишь временной мерой.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

15.02.2018 16:34
Гость

Руководство школы подчеркивает, что забор из горбыля является лишь временной мерой.
Из жизни: НЕТ НИЧЕГО ПОСТОЯННОГО,ЧЕМ ВРЕМЕННОЕ!!!

0  1
15.02.2018 16:47
- гость -

зато сириянаш

0  1
15.02.2018 16:55
- гость -

Суперновость. Как раз для сайта "Сделаноунас".

0  1
15.02.2018 17:45
iOne

Угадай страну по фото
Марти МакФлай вообще был бы в шоке

0  1
15.02.2018 19:19
гость

Зато на новую Олимпиаду-2018,в Сочи,с каким-то охренительным призовым фондом,деньги нашли.Мутко потирает руки.

0  1
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
01:23
Названа необходимая для эмоционального равновесия сумма денег 0
00:12
Рогозин показал экипировку российского "солдата будущего" 0
23:55
Алтайская лыжница выиграла вторую медаль молодежного первенства России 0
23:31
ПФР сообщил о планах по повышению пенсий в России к 2030 году 0
23:18
Лишь 7% россиян чувствуют себя одинокими 0
22:39
Издание Vulture составило рейтинг лучших фильмов об Олимпийских играх 0
22:09
Российский союз автостраховщиков объяснил изменение правил техосмотра 0
21:54
Патриарх Кирилл назвал ряжеными неправославных казаков 0
21:27
ЦИК передаст в МИД около 2 млн бюллетеней для зарубежных избирателей 0
21:19
Кубанский судья обматерил адвоката и назвал его клиентов "тупорогими" 1
20:45
Кудрин рассказал об увольнении трети чиновников 1
20:29
Россиянам пообещали пенсии по 25 тысяч рублей 2
20:13
Москва впервые признала гибель россиян в Сирии из-за удара США 0
19:48
Экс-директор новосибирского лагеря получил срок за падение девочки из окна 1
19:21
Российская лыжница пожаловалась на травлю в соцсетях 4
19:08
Коротко о главном: зарплатный вопрос, сокращения в ГИБДД и Телецкое озеро
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 15 февраля
18:46
Песков: Путин не засекречивал информацию по россиянам в Сирии 2
18:24
Порошенко раскрыл основные темы телефонного разговора с Путиным 3
18:06
СМИ: путешественник во времени из 2118 года показал "фото из будущего" 2
17:50
Молодой житель Алтая украл из магазина колбасу, спиртное и конфеты 2
17:34
Житель Алтайского края получил срок за смертельное избиение своего брата 0
17:23
Барнаульский зоопарк приняли в Союз зоопарков и аквариумов России 2
17:11
Когда в 2018 году православные отмечают Прощеное воскресенье? 1
17:04
Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в школе 2
16:50
Директора на Алтае привлекли к ответу за сломанный позвоночник школьника 5
16:32
Под Псковом торжественно открыли забор из горбыля после семи лет стройки 5
16:23
Лишенный прав водитель автобуса в Барнауле вышел на маршрут нетрезвым 21
16:13
Фрагмент метеорита продали на аукционе в США за 237 тысяч долларов 0
16:04
Количество штрафов для автомобилистов на Алтае за год увеличилось в 2 раза 0
15:49
Что такое Штандарт президента России, как он выглядит и где хранится 1
15:37
ЕР приостановила партийное членство экс-депутата, избившего диджея Smash 1
15:21
МАК расшифровал данные речевого самописца разбившегося в Подмосковье Ан-148 33
15:12
Жесткое столкновение Toyota Mark II и КамАЗа произошло в Барнауле 5
15:03
Застройщики начнут строить новые школы в Барнауле на свои личные деньги 8
14:47
Сил и средств хватает: как сокращения в полиции затронут Алтайский край 8
14:31
Черный прямоугольник, или Почему на YouTube перестали запускаться ролики 0
14:23
Молодой отец в Самарской области устроил пожар, в котором погибли его дети 2
14:15
СК ведет проверку из-за пропажи 19-летнего юноши в Алтайском крае 0
14:04
Всем, кто рулит: зачем водителей поделят на любителей и профессионалов 17
13:52
Центробанк отозвал лицензию у банка "Уральский капитал" 1
13:32
Новосибирец разбил плантацию конопли в своей квартире 4
13:23
Из тепла до +4 в морозы под -30: резкое похолодание ударит по Алтаю 0
13:14
Дипломат из США купил в Эстонии старые "Жигули" 4
13:02
Госинспекция заявила о незаконной эксплуатации гостиницы в Новоалтайске 2
12:51
Ученые: Японию может уничтожить подводный супервулкан 2
12:40
Как считается штраф, если сломался электросчетчик, а хозяин дома не заметил 32
12:32
Сохранение Телецкого озера: что сделают на уникальном природном объекте 5
12:21
Более 270 тонн мясной продукции забраковал Роспотребнадзор за 2017 год 1
12:12
Где и как Барнаул отпразднует Масленицу: инфографика 0
12:04
Суши, цветы и сюрпризы: как барнаульцы отметили 14 февраля 15

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.