Фото: volgodonsk.news
Полиция задержала молодого мужчину из райцентра Солтон Алтайского края по подозрению в краже продуктов из магазина.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в ночь на 13 февраля злоумышленник проник в магазин, расположенный на улице Садовой, и похитил колбасные изделия, спиртные напитки, сигареты, печенье и конфеты.
Вскоре был задержан подозреваемый, которым оказался местный житель 1994 года рождения, ранее неоднократно судимый за кражи.
По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Комментарии
Раньше у людей работа стабильно была, продукты не воровали. Пустую бутылку сдал и поесть чего-нибудь купил.
Вот когда народ заставляют платить за мусороперерабатывающий завод, которого и в помине нет да и будет ли-это не воровство по расейским законам и никто из воров наших денег не сядет, воруют-то они по Закону.