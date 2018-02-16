Фото: misanec.ru
Снижать аварийность на самой опасной улице Барнаула – Трактовой – в 2018 году будут с помощью установки дополнительного освещения. Об этом рассказал начальник Управления ГИБДД по Алтайскому краю Петр Богомолов.
По его словам, уже в ближайшее время там установят дополнительное освещение, которое должно снизить аварийность.
Трактовая — одна из самых проблемных улиц Барнаула, где по итогам 2017 года погибло больше всего человек. На днях там произошло очередное смертельное ДТП – пешеход скончался после того, как был сбит грузовым автомобилем.
Как ранее писал Amic.ru, наибольшее количество автомобильных аварий в прошлом году произошло на участках Антона Петрова в районе ТРЦ "Огни", на улице Телефонной, а также на проспекте Ленина в районе площади Октября, перекрестка с улицами Космонавтов и Гоголя. Также проблемными остаются улицы Малахова, Попова и Павловский тракт. Бороться с авариями на данных участках собираются с помощью камер фотовидеофиксации.
Комментарии
там нада дорожки для пешеходов сделать сначала, а то кроме как идти по дороге больше негде. Летом по самому краю обочины ещё как-то можно, а зимой когда снега навалит только по там где машины ездят, больше негде.
Давно пора, пешеходных переходов много на всем протяжении, а учитывая что утром еще темно, пешеходов вообще не видно! Сами фонарные столбы уже очень давно стоят, только вот для того, чтобы подключить освещение, наверное надо определенное кол-во смертельных дтп набрать???
а вчерась вечером наблюдал там недалеко от перехода Ниву в характерном окрасе и с мигалками, спрятанную за деревьями
Если пешеходный переход не освещен в достаточной степени, он не должен считаться пешеходным переходом!
Необходимо проанализировать степень освещенности городских магистралей. К примеру, ул, Малахова, направленность светового потока не на проезжую часть, а на трамвайные пути. Позднее включение и раннее отключение освещения - большая прблема вождения автомобиля в сумерках.