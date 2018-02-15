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Директор школы в Крутихинском районе Алтайского края понесет ответственность за перелом позвоночника, который получил на перемене один из учеников образовательного учреждения.
Как сообщили в краевой прокуратуре, инцидент произошел 29 ноября прошлого года. По данным надзорного ведомства, 13-летний подросток на перемене, подтягиваясь на турнике, сорвался и упал на спортивные маты. В итоге ребенок получил травму в виде закрытого компрессионного перелома позвонков.
"В ходе проверки установлено, что документы о соответствии турника, с которого упал несовершеннолетний, требованиям безопасности, а также ростовым и возрастным особенностям обучающихся в учреждении отсутствуют, кем и когда он изготовлен, его характеристики также неизвестны", — добавляют в прокуратуре.
Директору школы было направлено представление с требованием обеспечить безопасные условия образовательного процесса. Также в отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение установленного порядка реализации предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).
Комментарии
Бред какой-то, столько лет школе не выделяют денег на новое спорт. оборудование, а виноват директор.
на месте директора надо требовать вскрытие ребенка, углеродный анализ костей. Может родителей надо наказывать за недостаточное кол-во кальция в рационе?
не понял, а у сертифицированного турника какие-то трубы другие)) Если документов нет, а фактически турник соответствует всем требованиям? как это могло повлиять на ситуацию. То есть если бумажка у директора в кабинете лежит - это гарантирует безопасность? Вот это верх бюрократизма. И при этом рассказывают, что в СССр была бюрократия )))
нет, ну я понимаю когда по вине педагога происходит травма, а тут-подтянулся, упал на маты- виновата школа...вот если бы не было матов-тогда вина школы, а тут- все правила соблюдены...может, у ребёнка недостаток витаминов и он ломкий
Прямо мои слова.