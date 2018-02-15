Фото: vladtime.ru
Российский лидер Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в школе в штате Флорида. Об этом пишет ТАСС.
Путин "передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", отметили в пресс-службе Кремля.
Напомним, инцидент произошел в школе города Парклэнд во Флориде. Жертвами стрельбы, которую открыл 19-летний Николас Круз, стали 17 человек, еще 14 находятся в больницах.
Молодой человек был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15. При себе у него был значительный боезапас. Стражам порядка удалось задержать стрелка.
Комментарии
А Трамп ему по поводу Сирии?
лучше б сказал ему - так вам и надо псы помойные. и поржал еще в догонку