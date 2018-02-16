Фото: Екатерина Смолихин, Amic.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин вместе с главой Барнаула Сергеем Дугиным и сопредседателем регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Мариной Ермоленко побывали на строительной площадке будущей школы в квартале 2008 и обсудили обеспеченность социальными объектами новых кварталов краевой столицы.
Эта новая школа с бассейном и спортивным центром будет сдана в ноябре текущего года. В 2019 году появится новая школа в квартале 2006а. Глава Барнаула Сергей Дугин подтвердил, что город готов построить еще одну школу в квартале 2023 с вводом в эксплуатацию в 2020 году. Кроме того, Александр Карлин рассказал, что есть предварительная договоренность с застройщиками о том, что они будут возводить подобные объекты за свой счет, а краевые власти впоследствии будут выкупать данные объекты.
Заместитель главы администрации города Барнаула Сергей Демин рассказал о планах застройки жилых микрорайонов.
"Сейчас полностью застроен квартал 2034, начали застраивать квартал 2033, разрабатываются проекты планировки кварталов 2032 и 2038, в перспективе — жилые кварталы 2037 и 2036. В каждом новом районе предусмотрены площадки под детские сады, школы, объекты дополнительного образования. С 2008 года в Барнауле построено 12 детских садов, восемь из них — в новых кварталах. Это позволило нам обеспечить порядка 3100 мест и снять проблему очередности устройства в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от трех до семи лет. Но появилась новая проблема - необходимы школы. За последние годы в краевой столице построили три школы, в том числе две в новых районах. И сейчас мы проектируем еще одну новую школу в квартале 2023. В квартале 2008 уже есть детский сад на 330 мест, скоро здесь появится хорошая новая школа со спортивным комплексом, бассейном. Здесь же зарезервирован и участок под учреждения допобразования. В ближайшее время в квартале 2006а начнется строительство школы на 550 мест, рядом с ней предусмотрено место под детский сад", — сказал Демин.
Глава региона отметил, что комплексная застройка — это и своевременное строительство учреждений здравоохранения. В новых кварталах появится поликлиника на 1000 посещений в смену и станция скорой медицинской помощи на 10 машин.
Заместитель министра здравоохранения региона Вера Ушанова сообщила, что в поликлинике будут все необходимые структурные подразделения и оборудование. Она будет обслуживать жителей кварталов 2002, 2003 и 2003а.
Заместитель главы администрации города Барнаула Александр Артемов также сообщил, что в новых районах запланировано место под объекты дополнительного образования. Речь идет о музыкальных школах, а также спортивных секциях. Александр Карлин сообщил, что на строительство школы в квартале 2008 из федерального бюджета получено порядка 300 миллионов рублей. Кроме того, дополнительно из федерального бюджета краю выделят 500 миллионов на строительство детских садов.
Комментарии
Правильно , а зачем деньги государственные вкладывать, пусть застройщики вкладывают, а выкладывать будут потом покупатели квартир. А потом удивляются почему у нас такие дорогие квартиры.
А где планы по строительству учреждений дополнительного образования???? Почему только музыкальные школы????
А Дома и Центры творчества???
КВАРТАЛ 2006, 2034, 2033 А ПО НОРМАЛЬНОМУ ПО УЛИЧНЫМ ЗАСТРОЙКАМ НЕЛЬЗЯ, И ГДЕ ЭТО ВООБЩЕ
Здорово что здравоохранение заботятся о нашем городе. Куда удобнее иметь школу и детский садик у себя во дворе. Очень удобно. Спасибо вам за это.
Не только музыкальные и спортивные тоже.
Вообще то на строительство детских садов деньги выделены.
Многодетный не читатель, многодетный - писатель. Надо не только уметь детей строгать, но и элементарно текст прочитать да понять.
чёт перед выборами прям так все чинуши от "народа" засуетились, а какого хрена вы делали все эти 20 лет или как в поговорке хватаетесь за соломинку.
16.02.2018 10:54
- гость -
Многодетный не читатель, многодетный - писатель. Надо не только уметь детей строгать, но и элементарно текст прочитать да понять.
______________________________________________________________________
Если вы детей строгаете , то не значит что и другие строгают. Вы просто читатель , не писатель, не мыслитель, не .... Плохо смотрите что вокруг происходит, как дядя Дима говорит бизнес сливается с государством. Я вам проще объясню что это значит, это значит что объекты которые полностью должны быть построены за счет бюджета теперь начнут строить с привлечением денег бизнеса, а бизнес на то и бизнес , что деньги должны возвращаться и возвращаться они будут не со стороны государства , а со стороны граждан.