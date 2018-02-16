Тест: турист или домосед?

Путешественник, турист или домосед. Как ты отдыхаешь и что больше любишь? Стоит ли тебе отправляться в долгие поездки, или все-таки дом отдыха – лучший вариант? Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул 90.7 FM и Amic.ru решили проверить, способны ли наши читатели на спонтанные поездки и любят ли они вообще выходить из дома. А для того, что настроиться на прохождение теста, советуем включить, пожалуй, самую удивительную радиостанцию Барнаула.
Бороться и искать, найти и не сдаваться!
*Кстати, двое счастливчиков, прошедших тест, получат крутые подарки от радиостанции. Дерзайте!
Комментарии
Лучше гор - пойма Оби.Что хорошего там? Песни под гитару - зачем на природу выбрался, музыку слушать? Природу слушай
А как понять, что тест прошел и получишь презент?))) Разумеется после моих ответов было выдано сообщение: "Тест пройден"
т.е. без теста человек сам не в курсе кто он
жмоты где презент?
Хрень какая-то. Всегда отдыхал "дикарем" в горном, а мне пишут, что отдых «дикарем» не для вас))
"слушайте Радио Барнаул"..... благодаря фмпрод, я не слушаю барнаульское радио! меня напрягает реклама каждые 15 минут на всех станциях одновременно!
турист или домосед?
В прошлом был я вор в душе и бандит в потенции......
Тихие вечера на берегу...только не Катуни, а тепленького моря.
А Филин знает толк в развлечениях!