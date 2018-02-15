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Барнаульский зоопарк стал членом Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР). Об этом сообщил директор заведения, депутат Алтайского краевого Заксобрания Сергей Писарев.
Отмечается, что теперь зоопарк Барнаула может обмениваться разными видами животных с другими питомниками страны.
Писарев в качестве новых возможностей перечислил "приобретение и помощь в реализации животных, а также консультацию и обмен опытом между ведущими зоологами страны". Также сотрудники барнаульского зоопарка могут пройти бесплатное обучение в Московском зоопарке, чьи специалисты имеют большой опыт обращения с дикими животными.
Следующий съезд членов СОЗАР пройдет в апреле, где будет принята программа на ближайшее время. Подчеркивается, что Союз уже реализует программы по сохранению белого медведя, амурского тигра, дальневосточного леопарда и других редких животных.
В минувшем году барнаульский зоопарк был включен в Реестр предприятий Таможенного союза. Сейчас в зверинце находится более 300 питомцев со всего света, которые представляют 43 вида животных.
Комментарии
Надо не принимать в союз-шмаюз, а закрывать, вместе со всеми зоопарками и цирками. Закрыть живодёрни и запретить.
Рубидию)))В каждой бочке прокладка????