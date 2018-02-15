Фото: ukranews.com
Житель Курьинского района Алтайского края приговорен к реальному сроку за смертельное избиение собственного брата.
Как сообщили в региональной прокуратуре, осенью прошлого года после работы родственники отдыхали дома, распивая спиртное. Между ними возник конфликт, поскольку один из братьев отказался давать деньги для покупки "добавки".
"Разозлившись на брата, осужденный нанес ему несколько ударов кулаком в область лица и головы, от чего последний упал на пол. Однако нападавшего не остановило ни то обстоятельство, что потерпевший от полученных ударов упал на пол, ни то, что он доводится ему родным братом, и он нанес потерпевшему не менее восьми ударов ногой в область жизненно важных органов – головы и туловища", — уточняют в надзорном ведомстве.
Затем злоумышленник покинул дом брата. Потерпевший умер в этот же вечер от закрытой травмы живота.
Суд приговорил обвиняемого к шести с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Комментарии