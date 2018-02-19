Радиостанция Европа Плюс Барнаул отмечает свой день рождения

В феврале Европа Плюс Барнаул отмечает свой 22-й день рождения. Каждый день на волне 104,9 FM барнаульских слушателей радует неизменная европейская команда в лице Олега Шишкина, Вики Романовой и Владимира Дементьева.
20 февраля в программе "Европейское утро" Европа Плюс Барнаул будет дарить крутые подарки в честь своего дня рождения.
Слушайте эфир с 8.00 до 10.00, дозванивайтесь по телефону 399-101 и участвуйте в розыгрыше подарков от любимой радиостанции. Подробности читайте в группе в соцсети "ВКонтакте".
Европа Плюс Барнаул в цифрах:
- Программа "Европейское утро" за год звучала — 480 часов
- Программа "Барнаул ONLINE" — 360 часов.
- За год выпито 1470 чашек кофе
- Общий вес ведущих составил 247 кг
- Общий возраст ведущих 90 лет
- Вручено 510 билетов в кино
- 1100 звонков и приветов были получены от слушателей
Комментарии
А во сколько звонить, чтобы в розыгрыше принять участие?)
Может Шишкин батл с Face замутит))
Поздравляю, ребят! Вы крутые!!!
О!круть! Подарочки я люблю!! Уже звоню!!
Музыка на европе плюс лютая! Я слушаю только их)))
Любимая Европушка, с днем рождения! Ты даже старше меня
Ребят, с днем рождения! Успехов радиостанции! каждое утро я с вами!
С днем рождения!!! Ребята, вы классные! Шишкин, Романова, Дементьев - без вас день был бы скучным и унылым, вы крутые!!!