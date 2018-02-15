Фото: youtube.com
В Сети появилось видео с мужчиной, называющим себя "путешественником во времени" и демонстрирующим снимок зданий "из 2118 года". Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Daily Mail.
В ролике человек, называющий себя Александром Смитом, утверждает, что участвовал в некоем секретном проекте ЦРУ и решился рассказать о нем под угрозой смерти. "ЦРУ ищет меня, я живу в укрытии", — заявляет мужчина. Также он уточнил, что переместился во времени из 1981 в 2118-й и обратно.
После этого мужчина показал снимок с несколькими высотными зданиями необычной формы с зеленым свечением. "Путешественник во времени" не уточнил, где был сделан снимок. Также он отметил, что "в середине XXI века на Землю придут умные инопланетяне".
Пользователи скептически отнеслись к рассказу мужчины. Они считают, что его необычный вид — это не "последствия путешествий во времени", а обычная маска. Также они раскритиковали снимок, сделанный в плохом качестве, и слишком большой костюм мужчины.
Добавим, что ролик длится около 20 минут, а снимок мужчина демонстрирует на 16-й минуте 30-й секунде.
Комментарии
За бомжами будущее?!
Казимир Алмазыч спалился.