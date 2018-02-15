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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что во время состоявшегося телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным обсуждались в основном два вопроса. Об этом пишет RT со ссылкой на слова "Укринформ".
По словам Порошенко, цель разговора состояла из двух частей. Первая касалась того, что было высказано в начале 2015 года при заключении Минска-2. "Нам как воздух нужны миротворцы", — цитирует RT издание.
Также президент Украины сообщил, что стороны обсудили процесс обмена пленными.
Ранее пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора Путина и Порошенко. Во время беседы глава Украины выразил соболезнования по поводу крушения Ан-148 в Подмосковье.
Комментарии
Голос Мордора
@spacelordrock
14 февр.
В Кремле подтвердили, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.
И вот только тут Порошенко вздохнул свободно, убедившись, что говорил не с Вованом, или Лексусом.
Контуры соглашения по миротворцам уже проступают. Возникло предложение, от которого за сутки после публикации в российской прессе никто не открестился и не назвал вражьими происками. Суть предложения: на Донбасс должны быть введены 20 тысяч миротворцев-военнослужащих, 4 тысячи полицейских, миссию возглавит Швеция. От варианта в 50 тысяч военных отказались, так как Россия может не согласиться.
В любом формате 20 тысяч военных - это не по линии соприкосновения, для такого их слишком много. А вот по всей территории плюс граница - как раз. Плюс 4 тысячи полицейских (кстати, а какие законы будут блюсти эти международные стражи порядка? Уж точно не внутреннее законодательство ДНР-ЛНР).
Пока решение не принято, но формат его понятен - мандат будет выдан Совбезом ООН. Украину специально предупредили, чтобы она не вносила конкурирующую резолюцию.
Надеюсь Путин послал его на всем известный орган)))