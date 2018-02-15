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Глава российского государства Владимир Путин не принимал решений о засекречивании информации о гражданах РФ в Сирии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
"Нет, президент не принимал решения. И все, что мы могли сказать по этой теме, мы уже сказали. Нам нечего к ней добавить", — заявил Песков в ответ на вопрос о том, были ли засекречены данные о якобы погибших и раненых россиянах в Сирии.
"Известия" напоминают, что днем ранее Песков заявил, что в Сирии действительно могут находиться граждане РФ, но они никак не относятся к ВС России.
Что касается инцидента в Дейр-эз-Зоре, то у Кремля нет данных о погибших россиянах в Сирии.
Согласно данным СМИ, 7 февраля в результате авиаудара погибли до 600 бойцов сирийских проправительственных формирований, среди которых было множество россиян.
Комментарии
Запад продолжает дозированно сообщать о последствиях событий 7-8 февраля и нескольких последующих дней, когда коалиция и курды добивали плацдарм на левом берегу Евфрата. Пришло сообщение о взрыве крупного склада боеприпасов в Табийе (Дейр-эз-Зор), во время которого погибло 15 российских военных. В сообщении не говорится, о каких военных идет речь - регулярах или частниках.
Блин, когда уже эти пойные сша разбомбят к едрени фени??? Чет много позволять себе стали.