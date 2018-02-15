Фото: sportbox.ru
Лыжница из России Анастасия Седова, которая финишировала восьмой в гонке на 10 километров на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, пожаловалась журналистам на негативные комментарии в соцсетях. По словам 23-летней спортсменки, они не позволяют должным образом настроиться на соревнования, пишет "Лента.ру", ссылаясь на ТАСС.
Седова считает, что тренер доволен ее результатом, так как необходимо "учитывать всю эту ситуацию с нашей страной". "Очень тяжело сейчас искать мотивацию, когда настраиваешься на гонку. Конечно, угнетает, когда тебе говорят, что ты едешь под олимпийским флагом, что не можешь защищать свою страну", — цитирует издание ее слова.
Лыжница отметила, что отдельные пользователи сомневаются в целесообразности выступления российских атлетов под олимпийским флагом. По словам спортсменки, на такие сообщения она не отвечает.
Напомним, из-за дисквалификации Олимпийского комитета России отечественные спортсмены выступают на ОИ-2018 под олимпийским флагом. Во время соревнований российским атлетам запрещена демонстрация национальной символики.
Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.
Комментарии
А как кричала, мы поедем и всех порвем. Лучше бы проявили гордость и не ездили, после всех этих безчинств Вады и Моки.
пожаловалась журналистам на негативные комментарии в соцсетях.
Тренироваться надо, а не торчать в соцсетях.
Российская? Или нейтральная спортсменка?
Хреновому танцору завсегда ноги мешают. Интересно а как Сметанина или Вяльбе рвали всех без всяких соцсетей? А может вместо посиделок у компа лучше тренироваться? А"сомневаются в целесообразности" не отдельные пользователи соцсетей, а достаточно большая часть россиян. Не хватило мужества и патриотизма отказаться от выступления без родины и флага - имейте мужество узнать отношение соотечественников.